विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Prices Today: नहीं थम रही चांदी की रफ्तार, 3 लाख के करीब पहुंचे दाम, सोना होगा 1.5 लाख पार?

Gold-Silver Rate Today: चांदी के साथ सोना भी अपनी चमक बिखेर रहा है. लगातार पांचवे दिन कीमती पीली धातु की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आज के दिन सोना 800 रुपये की तेजी के साथ 1 लाख 47 हजार 300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
Gold-Silver Prices Today: नहीं थम रही चांदी की रफ्तार, 3 लाख के करीब पहुंचे दाम, सोना होगा 1.5 लाख पार?

Gold-Silver Rate Today: सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी ने अपनी तेजी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. गुरुवार को चांदी 3 हजार रुपये की छलांग लगाकर 2 लाख 89 हजार प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई, जबकि सोने ने भी 1 लाख 47 हजार 300 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया शिखर टच किया.

चांदी की कमाल रफ्तार

चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से शानदार तेजी देखी जा रही है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार आज गुरुवार चांदी 3 हजार (1.05%) की तेजी के साथ 2 लाख 89 हजार पर बंद हुई. पिछले 5 दिनों में चांदी 45 हजार 500 रुपये, लगभग 16% महंगी हो चुकी है. चांदी लगातार दूसरे साल सोने को पछाड़ रही है. 31 दिसंबर 2025 से अब तक इसमें 50 हजार रुपये का इजाफा हो चुका है. 

सोना भी नहीं पीछे

चांदी के साथ सोना भी अपनी चमक बिखेर रहा है. लगातार पांचवे दिन कीमती पीली धातु की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आज के दिन सोना 800 रुपये की तेजी के साथ 1 लाख 47 हजार 300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. साल 2026 की शुरुआती 15 दिनों में ही सोना 9600 रुपये महंगा हो चुका है. 

कीमतों में क्यों हैं इतनी तेजी

एक्सपर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मामूली गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों के बढ़ने के पीछे लोकल, इंडस्ट्री डिमांड के साथ ग्लोबल मार्केट की कंडीशन है. चांदी का इस्तेमाल अब केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ी है. पीएल वेल्थ मैनेजमेंट के राजकुमार सुब्रमण्यम के अनुसार, चांदी अब निवेश और उद्योग दोनों के संगम पर एक रणनीतिक धातु बन चुकी है.

ग्लोबल मार्केट का हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की मुनाफावसूली देखी गई. चांदी $91.20 प्रति औंस और सोना $4,614.45 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Become Cheaper, Gold Silver Investment, Gold Silver Investment Tips, Gold Silver Latest News
Get App for Better Experience
Install Now