विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Rates: आज 13 नवंबर, गुरुवार को क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी, 2 दिन में कितने बढ़ गए दाम?

13 November 2025 Gold-Silver Prices: दिल्‍ली के स्‍थानीय सर्राफा बाजार में सोने का भाव 1,28,000 रुपये/ 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं चांदी का भाव 1,61,500 रुपये/ किलो के करीब चल रहा है. 

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver Rates: आज 13 नवंबर, गुरुवार को क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी, 2 दिन में कितने बढ़ गए दाम?
Gold Silver Prices Today 13 November: 13 नवंबर को सोने-चांदी का भाव जानिए

Gold-Silver Prices Today: सोने और चांदी के भाव में पिछले कुछ हफ्तों से उतार-चढ़ाव जारी है. सोने के भाव में लगातार बढ़त के बाद कुछ दिन गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर इसमें तेजी देखने को मिली है. महज दो दिन के भीतर सोने के भाव में 3,000 रुपये से ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक ही दिन में 2,000 रुपये से ज्‍यादा तेजी देखी गई. वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में 5,000 रुपये से ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है. आज 13 नवंबर को सोने का भाव 1,28,000 रुपये/ 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं चांदी का भाव 1,61,500 रुपये/ किलो के करीब चल रहा है. 

दिल्‍ली में 2,000 रुपये बढ़ गया सोना 

मजबूत वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 2,000 रुपये बढ़कर 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने बुधवार को बताया कि 99.5% शुद्धता यानी 24 कैरेट सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 1,27,300 रुपये/ 10 ग्राम (सभी टैक्‍स सहित) हो गई, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,25,300 रुपये/10 ग्राम था. पिछले दो सत्रों में सोने की कीमत में 3,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.

इससे पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,300 रुपये बढ़कर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. वहीं लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद मंगलवार को सर्राफा बाजार बंद रहे थे.

चांदी में 5,540 रुपये की तेजी 

चांदी की कीमत भी 5,540 रुपये बढ़कर 1,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्‍स सहित) हो गई. सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को चांदी 1,55,760 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना 4,127.59 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि हाजिर चांदी 0.86 प्रतिशत बढ़कर 51.66 डॉलर प्रति औंस हो गई.

वायदा मार्केट में भी लगातार तेजी 

वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़त देखी जा रही है. विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिका में लंबे समय से जारी ‘शटडाउन' के समाधान ने सुरक्षित निवेश को समर्थन दिया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर वायदा कॉन्‍ट्रैक्‍ट्स के सोने का भाव 328 रुपये या 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,24,241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 12,868 लॉट के लिए कारोबार हुआ.

फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 171 रुपये या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 1,25,748 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें 4,027 लॉट के लिए कारोबार हुआ.

MCX पर चांदी के भाव भी चढ़े 

दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2,198 रुपये या 1.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,56,885 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इसमें 15,262 लॉट के लिए कारोबार हुआ.

मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 2,034, रुपये या 1.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,59,389 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. इसमें 9,031 लॉट का कारोबार हुआ.

वैश्विक स्तर पर भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी रही. दिसंबर में आपूर्ति वाले कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,121.80 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत करीब1.55 प्रतिशत चढ़कर 51.53 डॉलर प्रति औंस हो गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver Price Hike, Gold Silver Price, Gold Silver Rate, Gold Silver Rates Today, Gold Price
Get App for Better Experience
Install Now