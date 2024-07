Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज कितना हुआ सस्ता

Gold-Silver Price Today: आज सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी है. महीने के पहले दिन यानी 1 जुलाई 2024 को देश भर में सोना-चांदी सस्ता(Gold Price Falls In India) हो गया है. ऐसे में अगर आप सोना (Gold price in India) और चांदी (Silver price in India) की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले यह जान लें कि आज आपको सोना-चांदी के भाव (Gold-Silver Rate Today) पर मिलने वाला है. यहां हम आपको बताने जा रहा है कि सोने-चांदी का लेटेस्ट रेट (Latest Gold Rate In India) क्या है? तो चलिए जानते हैं...

MCX पर सोने का भाव (Gold Rate Today)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर आज सोने के भाव (Today Gold Rate) में गिरावट देखने को मिल रही है. 5 अगस्त 2024 की डिलीवरी वाला सोना आज 2:20 बजे 0.06% यानी 43 रुपये की गिरावट के साथ 71625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.पिछले दिन सोना 71582 पर बंद हुआ था.

MCX पर चांदी की कीमत (Silver Rate Today)

आज यानी सोमवार को MCX पर चांदी की कीमत (Today Silver Rate ) भी घट गई है. 5 जुलाई 2024 की डिलीवरी वाली चांदी 0.57% यानी 188 रुपये गिरकर 87355 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. बीते दिन चांदी 87167 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था.

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate in Delhi Today)

दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 66,140 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 72,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 65,990 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 71,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 65,990 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 73,110 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 66,590 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 71,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज सोना (Gold Prices) 0.21 प्रतिशत गिरकर 2,334.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.