Gold-Silver Prices: सोना गिरा, चांदी बढ़ी, आज 17 जनवरी, शनिवार को दिल्‍ली, मुंबई और बाकी शहरों में क्‍या भाव चल रहा गोल्‍ड-सिल्‍वर? 

एक्‍सपर्ट जतिन त्रिवेदी के अनुसार, अमेरिका-ईरान तनाव से सोने को समर्थन मिल रहा है और सोने की कीमतें 1,41,000 से 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती हैं.

Gold Silver Rates 17 January: आज क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी?

सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार को जहां सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई, वहीं शनिवार 17 जनवरी को भी सोने के दाम थोड़े कम हुए. वहीं चांदी में तेजी जारी है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने का हाजिर भाव टूटकर 4603 डॉलर/औंस के करीब आ गया. डॉलर की मजबूती के बीच सोने की कीमतों में ये बदलाव देखा गया. आज 17 जनवरी, शनिवार को दिल्‍ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,550 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,590 रुपये/10 ग्राम चल रहा है. 

मुंबई और दूसरे शहरों में क्‍या है भाव? 

मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,390 और 22 कैरेट सोना 1,31,440 रुपये/10 ग्राम के करीब है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,43,400 और 22 कैरेट सोना 1,31,450 रुपये/10 ग्राम के करीब है. कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,43,400 और 22 कैरेट सोना 1,31,450 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. पुणे और बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 143390 रुपये/10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 131440 रुपये/10 ग्राम है. 

शुक्रवार को क्‍या रहा सोने-चांदी का हाल? 

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मिलाजुला कारोबार देखा गया. सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी ने फिर नया ऑल-टाइम हाई लगाया. IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का दाम 422 रुपए कम होकर 1,41,593 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि बुधवार को 1,42,015 रुपए प्रति 10 ग्राम था. मुंबई में बीएमसी चुनावों के कारण गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतें अपडेट नहीं हुई थीं. 

  • 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,086 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,26,699 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,06,195 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,06,511 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.
  • सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में मजबूती देखी गई है. चांदी का दाम 4,378 रुपए कम होकर 2,81,890 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,77,512 रुपए प्रति किलो था.
  • वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. सोने का 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.18 प्रतिशत कम होकर 1,42,867 रुपए हो गया है. चांदी के 5 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.78 प्रतिशत कम होकर 2,89,300 रुपए हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.36 प्रतिशत कम होकर 4,607 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 2.28 प्रतिशत कम होकर 90.22 डॉलर प्रति औंस हो गई है.

सोने-चांदी पर क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय? 

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना सपाट से सकारात्मक की रेंज में बंद हुआ है और यह अभी भी 4,600 डॉलर प्रति औंस के ऊपर टिका हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव से सोने को सपोर्ट मिल रहा है. आने वाले समय में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी रहने की संभावना है. सोने छोटी अवधि में 1,41,000 रुपए से लेकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है.  

