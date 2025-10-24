Gold Price Today: आज फिर औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है 10 ग्राम सोने का ताजा रेट

Gold and Silver Prices Today, October 24: त्योहारों के बाद अब सोने-चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिख रही है. दिवाली के हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब गोल्ड और सिल्वर के दामों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि कीमतों में लगातार गिरावट जारी है.

त्योहारों के बाद ठंडा पड़ा सोना, चांदी की चमक भी फीकी

कई हफ्तों की तेजी के बाद 24 अक्टूबर 2025 को सोना और चांदी दोनों ही मेटल्स ने ब्रेक लिया है. ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे कीमतों पर असर पड़ा है. वहीं, निवेशकों ने दिवाली की रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली (profit booking) शुरू कर दी है.

MCX पर सोना और चांदी का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो लगभग 1.5% यानी 1862 रुपये की गिरावट है. वहीं, चांदी की कीमत 1.45 लाख रुपये प्रति किलो रही, जिसमें 2767 रुपये ( 1.86% ) की गिरावट दर्ज की गई.

दिवाली के दौरान सोना 1.27 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.70 लाख रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंची थी, लेकिन अब कीमतों पर थोड़ा ब्रेक लगा है.

देश के अलग-अलग शहरों में आज सोने का रेट

दिल्ली (Delhi) में सोना आज 1,24,090 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई (Mumbai) में सोने का दाम 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता (Kolkata) में सोने की कीमत 1,24,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

बेंगलुरु (Bengaluru) में सोने का रेट 1,24,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई (Chennai) में सोना सबसे महंगा 1,24,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमतों में लगभग 0.2% की गिरावट आई और यह $4,118.68 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी 0.6% गिरकर $48.62 प्रति औंस पर पहुंच गई.

गोल्ड में गिरावट की वजह क्या है?

दिवाली की मजबूत रैली के बाद अब निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं. साथ ही अमेरिका के महंगाई (US inflation) डेटा का असर भी मार्केट पर दिख रहा है. डॉलर के मजबूत होने से गोल्ड की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में दबाव बना हुआ है.

पिछले लगभग दो महीने तक लगातार तेजी देखने के बाद यह पहली बार है जब गोल्ड-सिल्वर दोनों में ठहराव नजर आया है. हालांकि, गोल्ड अब भी साल दर साल करीब 50% तक महंगा बना हुआ है.

अभी सोना खरीदना चाहिए या नहीं?

अगर आप गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा रुकना समझदारी हो सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रहेगा.जो लोग शादी या फेस्टिव सीजन में गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह हल्की गिरावट बेहतर खरीदारी का मौका हो सकती है.