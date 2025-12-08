2026 में सोना खरीदने वालों की लॉटरी लगेगी? कितने रिटर्न की उम्मीद, जानें क्या बता रहे एक्सपर्ट

Gold Rate Outlook 2026: सोने का भाव इस साल जिस तेज रफ्तार से बढ़ा है, उसने हर निवेशक को हैरान कर दिया है. 2025 में सोना 60 से 67 प्रतिशत तक चढ़ गया और लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. इसी तेजी को देखकर अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या 2026 में भी सोना यही रफ्तार पकड़कर ऊपर जाएगा या कीमतें रुक जाएंगी?

आज के समय में सोना सिर्फ गहने नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक मजबूत सिक्योरिटी माना जाता है. यही कारण है कि लोग अगले साल का रेट जानना चाहते हैं, ताकि सही समय पर खरीदारी या निवेश किया जा सके.

आज MCX पर गोल्ड प्राइस में हल्की गिरावट

सोमवार सुबह MCX पर गोल्ड फ्यूचर में हल्की गिरावट दिखी और कीमत करीब 1,30,409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुई. यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि ट्रेडर्स ने हाल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुक किया.लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना अभी भी एक राइजिंग ट्रेड में है और 1,32,250 रुपये के पास मजबूत रेसिसटेंस बना हुआ है.

2025 में 67% महंगा हुआ सोना, अगले साल भी तेजी की उम्मीद

दिल्ली सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, इस साल जनवरी की शुरुआत में जहां सोना 79,390 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं अभी कीमत 1.30 लाख से ऊपर ट्रेड कर रही है.यानी एक साल में ही कीमत में बड़ी छलांग लगी है.

मेहता इक्विटीज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं...

सुरक्षित निवेश की मांग

दुनिया भर में बढ़ता तनाव

डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी

यही वजह अगले साल के रुझान को भी प्रभावित करेगी.

2026 में कितना बढ़ेगा सोना? एक्सपर्ट्स ने बताया 5%-15% की बढ़ोतरी संभव

कई ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल हालात और रुपये–डॉलर रेट ऐसे ही रहते हैं या रुपया और कमजोर होता है,तो 2026 में सोना 5% से 15% तक और बढ़ सकता है.इस बढ़त के बाद भारत में सोने की कीमत 1.45 लाख से 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है.

बड़े ग्लोबल बैंक का बड़ा गोल्ड टारगेट,5% से 20% तक उछाल का अनुमान

कई बड़े ग्लोबल बैंक जैसे JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs ने भी सोने पर बुलिश अनुमान जारी किया है. उनके मुताबिक सोना 2026 में भी बढ़ता रहेगा. सोने की कीमतों को ब्याज दर में कटौती, महंगाई और जियो इकोनॉमिक टेंशन का सहारा मिलेगा.कुछ बैंक 5% की बढ़ोतरी कह रहे हैं, जबकि कुछ 18–20% तक का उछाल बता रहे हैं.

2026 में भी गोल्ड पर पॉजिटिव ट्रेंड

World Gold Council के मुताबिक, दुनिया भर में बढ़ते आर्थिक खतरे, ब्याज दरें और जियो पॉलिटिकल रिस्क के कारण सोने की मांग बनी रहेगी.रिपोर्ट का कहना है कि 2025 की तरह ही 2026 में भी मार्केट में उतार-चढ़ाव रहेगा, और इसी माहौल में सोना एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट बनकर चमकेगा.

सोने की मांग क्यों बढ़ रही है?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक महंगाई और ग्लोबल रिस्क से बचने के लिए सोने को एक मजबूत एसेट मानते हैं.इस साल सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद, जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर की कमजोरी की वजह से सोने की मांग तेजी से बढ़ी.

क्या अभी सोने में निवेश सही है? एक्सपर्ट्स का आसान जवाब

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी गोल्ड में निवेश का माहौल सही है. लेकिन एकमुश्त निवेश की जगह SIP या STP से निवेश करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सोना पहले से काफी ऊपर है.सुरक्षित निवेशकों के लिए गोल्ड में 8–12 प्रतिशत तक और ज्यादा रिस्क लेने वालों के लिए 12–17 प्रतिशत तक हिस्सा रखना सुरक्षित माना जाता है.

गोल्ड ETF निवेश का सबसे आसान तरीका

ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि गोल्ड ETF आज के समय में सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है.फिजिकल गोल्ड रखने का खर्च और सुरक्षा की दिक्कतें नहीं होतीं और आप छोटे-छोटे अमाउंट में भी निवेश कर सकते हैं.भारत में त्योहार और शादी की वजह से लोग थोड़ा फिजिकल सोना जरूर रखते हैं, लेकिन निवेश के लिए ETF बेहतर है.

एक्सपर्ट्स की राय और ग्लोबल संकेतों को मिलाकर 2026 में सोना कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो सकता है.हालात सामान्य रहे तो कीमतें 1.45–1.55 लाख की रेंज में जा सकती हैं.

