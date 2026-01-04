Flipkart Big Bachat Days Sale: 2026 की पहली सेल शुरू, फोन से लेकर फर्नीचर तक, मिल रही छप्परफाड़ छूट

Flipkart Big Bachat Days Sale 2026: अगर आप नए साल के जश्न में कुछ खरीदना भूल गए थे, तो फ्लिपकार्ट आपके लिए खुशियों का पिटारा लेकर वापस आ गया है. साल 2026 की पहली 'First Sale of the Year' लाइव हो चुकी है. इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और फर्नीचर पर ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं कि आप अपनी विशलिस्ट खाली करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. तो चलिए बताते हैं आपको इस धमाकेदार सेल के बारे में.

फ्लिपकार्ट की बिग बचत सेल 2 जनवरी से शुरू हो चुकी है और ये 6 जनवरी तक चलेगी. ऐसे में अगर आपको जरूरत के हिसाब से फोन या कपड़े लेने हैं, तो जल्द करें, कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक ही खत्म हो जाए.

सेल की बड़ी बातें

आइफोन से लेकर सैमसंग और मोटोरोला के लेटेस्ट मॉडल्स पर हजारों रुपये बचाने का मौका.

लैपटॉप, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स पर 50-80% तक की छूट.

सोफा, बेड और डाइनिंग टेबल जैसे फर्नीचर पर मेगा डील्स उपलब्ध हैं.

चुनिंदा बैंक कार्ड्स के इस्तेमाल पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा.

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

जो लोग अपने घर का लुक बदलना चाहते हैं या पुराना फोन अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सेल किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. फ्लिपकार्ट ने इस बार फ्लैश सेल्स और कॉम्बो ऑफर्स पर भी काफी जोर दिया है, जिससे ग्राहकों को एक्स्ट्रा बचत होगी.

