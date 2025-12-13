क्रिसमस और न्यू ईयर पर उत्तराखंड में पर्यटन का बूम, मसूरी से लेकर नैनीताल में होटल फुल

सर्दियों की छुट्टियां, बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां और त्योहारों का जश्न. यही वजह है कि क्रिसमस और नए साल पर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की रौनक और बढ़ जाती है. इस बार भी मसूरी, औली, नैनीताल, ऋषिकेश और अन्य हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की तैयारी है. यही वजह है कि सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर प्राइवेट होटल और होमस्टे तक में एडवांस बुकिंग जोरों पर है.

उत्तराखंड में जश्न की तैयारी

क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं. इस बार क्रिसमस मनाने और नया साल मनाने के लिए उत्तराखंड के कई पर्यटक स्थलों पर टूरिस्ट पहुंचने का अपना प्लान बना रहे हैं. इसके लिए पर्यटक गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में अपनी बुकिंग काफी पहले करवा रहे हैं तो वहीं कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में भी पर्यटक बुकिंग करवा रहे हैं.

उत्तराखंड के औली, जोशीमठ, मसूरी, धनोल्टी ऋषिकेश ,चोपता लैंसडाउन ,नैनीताल ,कौसनी ,मुक्तेश्वर, भीमताल, रामनगर जैसे पर्यटक स्थलों में पर्यटक सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा प्राइवेट होटल रिसोर्ट और गेस्ट हाउस की बुकिंग करवा रहे हैं.

मसूरी में एडवांस बुकिंग शुरू

पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल एवं क्रिसमस को लेकर होटलों में एडवांस बुकिंग शुरु हो गई है. शहर के होटलों में 25 फीसदी तक एडवांस बुकिंग होटलों में हो गई है. होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बुकिंग की रफ्तार और तेज होगी. हिल स्टेशन मसूरी में करीब 293 से अधिक होटल एवं 255 से अधिक होम स्टे है. नए साल और क्रिसमस को लेकर शहर के होटलों में एडवांस बुकिंग शुरु हो गई है.

इन जगहों पर टूरिस्ट की भीड़

शहर के होटलों में एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 25 फीसदी एडवांस बुकिंग होटलो्ं में हो गई है. वही होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को कहना है कि बीस दिसंबर तक बुकिंग और तेज हो जाएगी. दूसरी तरफ विश्व विख्यात पर्यटन नगरी नैनीताल में हर वर्ष न्यू ईयर को धूम धाम से मनाया जाता है. नैनीताल में 106 के करीब पहुंचते हैं तो 289 छोटे बड़े होटल है. नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, चौकोड़ी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, मुनस्यारी आदि में पर्यटक की अच्छी भीड़ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

सैलानियों के लिए खास तैयारी

होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट ने बताया कि नैनीताल में नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयारी की जा रही है. नैनीताल मॉल रोड को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा. मॉलरोड में रंग बिरंगी लाइट लगाई जाएंगी. इसके साथ ही मॉलरोड में हीटर और म्यूजिक के लिए स्पीकर लगाए जाएंगे. इसके अलावा पर्यटकों की गाड़ियों के लिए भी अलग से पार्किंग स्थल चिन्हित किये जाएंगे. बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अलग से रूट प्लान तैयार किया जाएगा. किसी भी पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा.

गढ़वाल मंडल विकास निगम में 98% बुकिंग पूरी

गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करें तो 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगभग 98% बुकिंग पूरी हो चुकी है. लगातार पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं. वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम में बुकिंग फुल होने के बाद भी पर्यटक लगातार गढ़वाल मंडल विकास निगम में पूछताछ कर रहे हैं. यहां तक कि आसपास छोटे बड़े होटल होमस्टे में भी बुकिंग करवाई जा रही है. क्रिसमस और नया साल को यादगार बनाने के लिए दिल्ली, हरियाणा ,एनसीआर उत्तर प्रदेश की कई शहरों से पर्यटक उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में घूमने आते हैं.

प्रशासन भी हुआ सतर्क

पर्यटकों की ज्यादा भीड़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां 20 तारीख से पढ़ रही है और ऐसे में सभी अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ नया साल और क्रिसमस बनाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं. वहीं उत्तराखंड में क्रिसमस और नया साल के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. राज्य में सख्त इंतजाम किए गए हैं इसके अलावा आगामी शीतकालीन पर्यटन सीजन क्रिसमस नया साल और स्कूलों की छुट्टियों के दौरान देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.

ऐसे में ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए प्रतिबंध चौराहों और अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन जुलूस या रैली करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गोवा में नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद पुलिस महानिदेशक ने एक हफ्ते के अंदर सभी प्रतिष्ठानों जिसमें होटल रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं.