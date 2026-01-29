CNG, LPG सिलेंडर से लेकर FASTag में 1 फरवरी से होंगे यह चेंज, जानिए अगले महीने होने वाले 3 बड़े बदलावों के बारे में

1st February 2026 Rule Change: साल 2026 का पहला महीना अब खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में फरवरी की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में अगर फाइनेंस के नजरिए से देखा जाए, तो साल के दूसरे महीने में आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. दरअसल, फरवरी की पहली तारीख से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई अहम चीजों की कीमतों और नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक, LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन हो सकता है, वहीं CNG के दामों में भी बदलाव संभव है. इसके अलावा FASTag से जुड़े नियमों को लेकर भी नए अपडेट लागू किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं 1 फरवरी से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में...

LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव

हर महीने की तरह इस महीने भी एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder) की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन (रिवाइज) किया जा सकता है. यह बदलाव बढ़ोतरी या राहत, दोनों के रूप में हो सकता है.

CNG-PNG की कीमतें

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फरवरी के महीने में CNG-PNG और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं. ऐसे में अगर हवाई ईंधन में बढ़ातरी होती है, तो फ्लाइट टिकट के प्राइस में काफी चेंज नजर आ सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि, इस महीने यानी जनवरी में ATF की कीमतों में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली थी.

FASTag में बदलाव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag से जुड़े केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है. यानी 1 फरवरी से FASTag एक्टिव होने के बाद किसी अतिरिक्त KYC जांच की जरूरत नहीं होगी. अब वाहन की जानकारी की जांच की पूरी जिम्मेदारी FASTag जारी करने वाले बैंकों की होगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.