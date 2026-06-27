फरीदाबाद वाले ध्यान दें! 29 जून से इन कॉलोनियों में नहीं आएगा पानी, कहीं आपका इलाका तो नहीं इसमें?

अगर आप फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के आस-पास रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. भीषण गर्मी के इस मौसम में शहर के एक बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई पूरे दो दिन यानी 48 घंटे के लिए बंद होने जा रही है. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) ने बताया है कि लोग पहले से तैयारी कर लें, ताकि बाद में परेशानी न हो. आइए जानते हैं कि पानी कब से बंद होगा, कौन-से इलाके प्रभावित होंगे और इमरजेंसी में आपको किससे बात करनी है.

कब से कब तक बंद रहेंगे नल और क्यों

प्रशासन के मुताबिक, 29 जून की शाम 4 बजे से लेकर 1 जुलाई की शाम तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी. घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई संकट नहीं बल्कि एक जरूरी सुधार है. बदरपुर गांव के पास 'रैनी वेल वाटर सप्लाई लाइन नंबर-2' को एक दूसरी पाइपलाइन से जोड़ने का जरूरी तकनीकी काम किया जाना है. इस काम के बाद आगे चलकर शहर में पानी का प्रेशर और सप्लाई दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगे. इसी काम के लिए 48 घंटे का शटडाउन लिया गया है. हालांकि, काम पूरा होने के बाद भी कुछ इलाकों में पानी का प्रेशर सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है.

प्रशासन के मुताबिक, 29 जून की शाम 4 बजे से लेकर 1 जुलाई की शाम तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी.

किन इलाकों में पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

तिरखा कॉलोनी

शिव कॉलोनी

चावला कॉलोनी

सेक्टर-24

मुजेसर

सेक्टर-7

सेक्टर-8

बल्लभगढ़ सेक्टर-3

फरीदाबाद और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई अन्य इलाके, जो इस रैनी वेल लाइन नंबर-2 से जुड़े हैं.

कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर करें फोन

काम के दौरान पानी की स्थिति जानने या किसी भी इमरजेंसी जानकारी के लिए FMDA ने सीधे जिम्मेदार अधिकारी का नंबर शेयर किया है. आप जलापूर्ति प्रभारी (Junior Engineer) जसवंत से उनके मोबाइल नंबर 9810530284 पर संपर्क कर सकते हैं. चीफ इंजीनियर विशाल बंसल के निर्देश पर अधिकारी पूरी मुस्तैदी से इस शटडाउन पर नजर रखेंगे.

आप जलापूर्ति प्रभारी (Junior Engineer) जसवंत से उनके मोबाइल नंबर 9810530284 पर संपर्क कर सकते हैं.

आपको क्या करना चाहिए

1. 29 जून दोपहर से पहले घर की मेन पानी की टंकी के साथ-साथ बाल्टी, ड्रम और पीने के पानी के कंटेनरों को पूरी तरह भरकर टॉप-अप कर लें.

2. 29 जून से 1 जुलाई तक इन 48 घंटों के दौरान कपड़े धोने, गाड़ी साफ करने या पौधों में पाइप से पानी डालने जैसे बड़े कामों को टाल दें.

3. 1 जुलाई की शाम को काम पूरा होने के बाद जब सप्लाई खुलेगी, तो टेल-एंड यानी आखिरी छोर के इलाकों तक पानी का पूरा प्रेशर पहुंचने में कुछ घंटों का एक्स्ट्रा समय लग सकता है.

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