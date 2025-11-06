EPFO की नई एनरोलमेंट स्कीम से कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, जानिए कौन-कौन कर सकते हैं अप्लाई

EPFO New Scheme 2025: देश में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत आई है. कई बार नौकरी में आने के बाद भी कुछ लोगों का एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट नहीं बन पाता या किसी वजह से वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में नहीं आ पाते. अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए एक खास मौका दिया है. हाल में सरकार ने एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम (Employees Enrolment Scheme 2025) लॉन्च की है, जिसके तहत अब वे कर्मचारी भी EPF कवरेज में आ सकेंगे जो अब तक छूट गए थे.

क्या है एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025?

यह स्कीम 1 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 6 महीने तक यानी 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी. इसका मकसद है ऐसे कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाना जो किसी कारणवश अब तक शामिल नहीं हो पाए थे.इस योजना के तहत एम्प्लॉयर (Employers) को यह मौका दिया जा रहा है कि वे अपने उन कर्मचारियों को एनरोल कर सकें जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था.

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम EPFO के 73वें फाउंडेशन डे पर उठाया गया है. साथ ही, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मंसुख मांडविया ने EPFO की नई वेबसाइट http://www.epfo.gov.in भी लॉन्च की है, जिसमें अब पहले से ज्यादा आसान इंटरफेस और बेहतर नेविगेशन दिया गया है ताकि हर यूजर को सर्विस आसानी से मिले.

EPFO की नई एनरोलमेंट स्कीम में कौन कर सकता है अप्लाई?

इस स्कीम के तहत कोई भी कंपनी या संस्था इस एनरोलमेंट कैंपेन का हिस्सा बन सकती है, चाहे वह पहले से EPF के तहत रजिस्टर्ड हो या नहीं.यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच कंपनी जॉइन की हो और जो अब भी वहीं काम कर रहे हों.कंपनी को यह डिक्लेरेशन देना होगा कि कर्मचारी अभी भी काम कर रहा है, और उसके बाद से उसकी EPF कंप्लायंस को मान्य माना जाएगा.सरकार ने यह भी कहा है कि इस स्कीम से एम्प्लॉयर को EPF एक्ट 1952 के तहत अपने पुराने रिकॉर्ड्स को भी रेगुलराइज करने का मौका मिलेगा.

एनरोलमेंट से कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी के पिछले सालों का EPF कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ है, तो उसका कर्मचारी हिस्सा (Employee Share) सरकार माफ कर देगी.एम्प्लॉयर को सिर्फ अपना हिस्सा (Employer's Share), ब्याज (Interest – Section 7Q) और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा.इसके साथ ही, पूरे मामले में केवल एक बार 100 रुपये की पेनाल्टी देने पर इसे वैलिड माना जाएगा. यह फायदा EPF Scheme 1952,EDLI Scheme 1976 और EPS Scheme 1995 तीनों स्कीमों पर लागू होगा यानी, एक बार एनरोलमेंट के बाद कर्मचारियों को इन तीनों योजनाओं का पूरा लाभ मिल जाएगा.

जान लें जरूरी शर्तें

एम्प्लॉयर को हर कर्मचारी के लिए UMANG ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए UAN नंबर जेनरेट करना होगा.साथ ही, कंट्रीब्यूशन ECR (Electronic Challan-cum-Return) के जरिए जमा करना होगा ताकि डेटा पूरी तरह डिजिटल रूप में दर्ज हो सके.

EPFO का नया पोर्टल भी लॉन्च

कर्मचारियों और संस्थानों की सुविधा के लिए EPFO ने अपनी वेबसाइट का नया वर्जन लॉन्च किया है .अब इसमें आसान नेविगेशन, यूजर-फ्रेंडली डिजाइन और बेहतर सर्विस एक्सेस दी गई है ताकि यूजर्स को जानकारी ढूंढने या काम करने में कोई परेशानी न हो.

EPFO की यह नई एनरोलमेंट स्कीम उन लाखों कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका है जो अब तक EPF के दायरे में नहीं आ सके थे.अब बिना किसी जटिल प्रक्रिया के वे अपनी नौकरी को सुरक्षित बना सकते हैं और भविष्य के लिए बचत का रास्ता खोल सकते हैं.अगर आप भी किसी संस्था में काम कर रहे हैं और आपका EPF अकाउंट अब तक नहीं बना, तो अपने एम्प्लॉयर से इस स्कीम के तहत एनरोलमेंट की बात जरूर करें क्योंकि इस बार छूट गए तो आगे दिक्कत हो सकती है.