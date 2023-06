EPFO Higher Pension: ज्यादा पेंशन पाने का अंतिम मौका…इस तरीके से फटाफट कर लें अप्लाई

इसकी डेडलाइन पहले भी बढ़ाई जा चुकी है और डेडलाइन के और आगे बढ़ने का इंतजार करने से बेहतर रहेगा कि जो एलिजिबल सब्सक्राइबर्स हैं, वे जल्द से जल्द हायर पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) के लिए अप्लाई कर दें.ऐसे में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के पास करीब हफ्ते भर का समय रह गया है. इस दौरान EPF सब्सक्राइबर्स आवेदन दे सकते हैं. EPFO को हायर पेंशन के लिए अबतक 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं.

आप ऐसे करें EPFO Higher Pension के लिए अप्लाई

इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद EPFO सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी. लेकिन अब पेंशनर्स (Pensioner) ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हायर पेंशन के लिए कैसे और कहां अप्लाई किया जा सकता है. यहां हम आपको ईपीएफओ हायर पेंशन (EPFO Higher Pension Scheme 2023) ऑप्शन के लिए अप्लाई करने का तरीका बताने जा रहे हैं. जिससे आप आसानी से अधिक पेंशन के लिए अप्लाई (Higher Pension Scheme Online Apply) करके इसका लाभ उठा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में....

Step-by-Step Guide to Apply for Higher Pension

इसके लिए सबसे पहले आपको e-Sewa portal - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विडिट करना होगा. यहां आपको Pension on Higher Salary: Exercise of Joint Option under para 11(3) and para 11(4) of EPS-1995 on or before 3rd May 2023 पर क्लिक करना होगा.

आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा. इस नए पेज पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जिसमें दूसरा ऑप्शन Application form for joint options का है. यहां Joint options under erstwhile para 11 (3) and para 11 (4) of EPS 1995 for employees who were in service prior to 1st September 2014 and continued to the in service on or after 01.09.2014 but could not exercise joint option under erstwhile provision to par लिखा होगा. इसे सेलेक्ट कर लें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया होम पेज दिखेगा. जिसपर आपको बाएं साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.

यहां अब आपको अपना UAN आधार नबंर, जन्म तिथि और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

आप जैसे ही इस फॉर्म को भरेंगे उसके बाद नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा उसपर क्लिक करना होगा. जिसको बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ आएगा. इसे वैलिडेट करने के बाद सब्मिट करना होगा.

जानें किसे नहीं मिलेगा Higher Pension पाने का मौका

आपको बता दें कि एक सर्कुलर में EPFO ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन (Higher Pension) पाने का विकल्प दिया जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि ये ऑप्शन ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने ईपीएस-95 (EPS 95) का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन ईपीएफओ की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.