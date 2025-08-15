EPFO का बड़ा बदलाव...अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा PF का पैसा, जानिए तरीका

EPFO PF withdrawal 3 days: कभी हफ्तों लगने वाला प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने का प्रोसेस अब मात्र 3 दिनों में पूरा हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस को पूरी तरह आसान और तेज़ कर दिया है. अब कई क्लेम तो तीन दिन के अंदर ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं.

PF क्यों है खास? (PF online claim process)

PF अकाउंट एक अनिवार्य बचत योजना है जिसमें सैलरी का 12% कर्मचारी और उतना ही नियोक्ता (employer) हर महीने जमा करता है. इसके ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज भी जुड़ता है, जो लंबे समय में एक बड़ी रकम बन जाता है. जरूरत के समय यही फंड आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करता है.

नया ऑनलाइन प्रोसेस (EPFO PF nikalne ka tarika)

EPFO का ऑनलाइन सिस्टम पहले के मुकाबले बेहद आसान है. अगर आपका UAN एक्टिव है और आधार व बैंक डिटेल सही हैं, तो PF निकालना अब चुटकियों का काम है.

PF निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (provident fund 3 din me)

EPFO पोर्टल पर जाएं – [https://www.epfindia.gov.in/]

लॉगिन करें – UAN और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें.

क्लेम शुरू करें – Online Services सेक्शन में जाकर Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) चुनें.

डिटेल वेरीफाई करें – आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी चेक करें.

फॉर्म भरें – PF निकालने का कारण चुनें और फॉर्म सबमिट करें.

OTP से कन्फर्म करें – रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें.

ध्यान रखने वाली बातें (provident fund withdrawal)

आधार और बैंक अकाउंट डिटेल एकदम सही होनी चाहिए.

UAN नंबर एक्टिव और आधार से लिंक होना जरूरी है.

बैंक अकाउंट पर IFSC कोड सही होना चाहिए.

अब PF निकालने के लिए लंबा इंतजार, दस्तावेज़ी परेशानियां और बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.

