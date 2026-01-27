Electric vs Gas vs Solar geysers: इलेक्ट्रिक, गैस या सोलर, किस गीजर से आता है सबसे कम बिल? जानें कौन सा है सबसे बेस्ट

Electric vs Gas vs Solar geysers: सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ते ही बिजली या गैस का बिल भी बढ़ जाता है. खासकर लोग गीजर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गीजर के बिल को कम कैसे किया जाए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कम बिल के लिए कौन सा गीजर चुनना सबसे बेहतर रहता है. इलेक्ट्रिक, गैस या सोलर गीजर में से कौन सा सबसे किफायती है? तीनों के क्या फायदे और नुकसान हैं-

इलेक्ट्रिक गीजर

सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक गीजर की. ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसे लगवाना आसान होता है. यह बिजली से पानी गर्म करता है और टंकी में स्टोर रखता है, लेकिन इससे बिजली अच्छी खासी खर्च होती है और फिर उसका बिल भी उतना ही बढ़ जाता है.

अगर आप अकेले रहते हैं, रोज थोड़े समय के लिए ही गीजर चलाते हैं और नहाने के बाद गीजर बंद कर देते हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक गीजर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे केवल एक ही बार बिजली खर्च होगी और पानी लंबे समय तक गर्म रहेगा. इलेक्ट्रिक गीजर को सिर्फ जरूरत के समय ही ऑन करें, टेम्परेचर मीडियम रखें और हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला मॉडल ही लें. ध्यान रखें हल्के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक गीजर ठीक रहता है, लेकिन फैमिली के लिए ये महंगा पड़ सकता है.

गैस गीजर पानी को तुरंत गर्म करता है. इसमें टंकी नहीं होती, इसलिए स्टैंडबाय लॉस नहीं होता यानी आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, उतना ही खर्च होगा. ये 2-4 लोगों के परिवार के लिए अच्छा रहता है. लेकिन गैस गीजर के लिए सही वेंटिलेशन जरूरी होता है. इसके लिए आपके पास गैस सिलेंडर या पाइपलाइन होनी चाहिए, साथ ही गैस गीजर को समय-समय पर सर्विस की जरूरत होती है. हालांकि, इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले ये थोड़ा सस्ता और सुविधाजनक होता है.

सोलर गीजर सूरज की रोशनी से पानी गर्म करता है. इसमें बिजली सिर्फ बैकअप के लिए लगती है. यानी बिल न के बराबर आता है. ऐसे में आपके पास छत की जगह है, तो सोलर गीजर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. लेकिन क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती है, ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

यानी अगर आप परिवार के साथ रहते हैं और गीजर के बिल को कम करना चाहते हैं, तो गैस गीजर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. वहीं, इलेक्ट्रिक गीजर सिर्फ सीमित इस्तेमाल के लिए सही है.