बैंकों में हड़ताल! SBI के Yono App पर घर बैठे मोबाइल से भेजें पैसे, ये 5 काम भी हो जाएंगे

Yono App: देशभर में आज यानी 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी और अधिकारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं. अब, जब बैंकों में हड़ताल होती है, तब आम ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी पैसों के लेन-देन को लेकर होती है. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि वे बिना बैंक जाए SBI YONO App के जरिए घर बैठे लगभग सभी जरूरी बैंकिंग काम कर सकते हैं. YONO का फुल फॉर्म है You Only Need One, यानी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें आपकी लगभग हर फाइनेंशियल जरूरत पूरी हो जाती है.

Nationwide Bank Strike Today: देशभर में बैंक हड़ताल से आज कामकाज ठप, जानें ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ बैंक जाकर ही होते हैं

SBI YONO App एक ऑल-इन-वन मोबाइल बैंकिंग ऐप है, जिसके जरिए ग्राहक पैसे भेजने, कैश निकालने, बैलेंस चेक करने, निवेश करने और बिल पेमेंट जैसे काम आसानी से कर सकते हैं. इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास SBI का बैंक अकाउंट होना जरूरी है. लॉगिन आप अपने ATM कार्ड या पहले से सेट MPIN के जरिए कर सकते हैं.

YONO App से पैसे कैसे ट्रांसफर करें?

YONO App से पैसे भेजना बेहद आसान है. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें. इसके बाद होम स्क्रीन पर 'Fund Transfer' विकल्प चुनें. अब बेनेफिशियरी सिलेक्ट करें, राशि डालें और MPIN डालकर ट्रांजैक्शन कन्फर्म करें. कुछ ही सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और आपको सक्सेस मैसेज मिल जाएगा.

YONO App की एक खास सुविधा है कार्डलेस कैश विदड्रॉल. इसके लिए आपको नजदीकी SBI ATM पर जाना होगा. पहले YONO App में लॉगिन कर 'YONO Pay' में जाकर 'YONO Cash' चुनें और कैश निकालने की रिक्वेस्ट डालें. इसके बाद आपको 6 अंकों का कोड मिलेगा. ATM पर जाकर 'Cashless Withdrawal' ऑप्शन चुनें, वही कोड और YONO PIN डालें और कैश निकाल लें.

बैंकिंग सेवाएं

आप इस ऐप से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, FD बना सकते हैं, बेनेफिशियरी जोड़ सकते हैं, चेकबुक या डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

होम, कार, एजुकेशन और पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

YONO App पर आप SIA Bot सपोर्ट के जरिए बैंकिंग से जुड़ी लगभग हर जानकारी ले सकते हैं. यह एक दिन में करीब 8.64 करोड़ सवालों का जवाब देने में सक्षम है.

ऐप पर आपको अकाउंट, निवेश, बीमा और कार्ड्स की पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है.

इन सब से अलग आप टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और खर्चों का पूरा एनालिसिस भी कर सकते हैं.

कुल मिलाकर, बैंक हड़ताल के समय SBI YONO App ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद डिजिटल बैंक की तरह काम सकता है. ऐसे में आप भी जरूरी कामों के लिए ऐप की मदद ले सकते हैं.