दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार केवल खरीदारी का दिन नहीं बल्कि खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसी दिन से दिवाली की शुरुआत होती है और लोग देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की पूजा करते हैं. परंपरा के अनुसार, इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस धनतेरस सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आइए कुछ स्मार्ट और आसान तरीकों के बारे में जानते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

फिजिकल गोल्ड

सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की. यह सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है. इस दिन आप गोल्ड ज्वैलरी, सोने के सिक्के या बार खरीद सकते हैं. बस ध्यान रखें कि इन सभी चीजों पर BIS हॉलमार्क जरूर हो, जो सोने की शुद्धता की पहचान होती है. हां, मेकिंग चार्ज पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. क्योंकि ज्वेलरी डिजाइन के हिसाब से गहनों के मेकिंग चार्ज में 5 से 20 प्रतिशत तक का अंतर हो सकता है. अगर आप बिल्कुल साधारण डिजाइन की ज्वैलरी या कॉइन लेते हैं, तो ये आपको सस्ता पड़ सकता है.

डिजिटल गोल्ड

अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की. अगर आप बिना किसी झंझट के सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए परफेक्ट है. इसमें आपको न ही किसी दुकान पर जाना पड़ता है और न ही मेकिंग चार्ज देना होता है. खास बात यह है कि आप अपने बजट के अनुसार थोड़ी-थोड़ी रकम से भी सोने की खरीदारी कर सकते हैं, और वो सोना आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा. बाद में चाहें तो आप उसे फिजिकल रूप में मंगवा सकते हैं या बेच सकते हैं. जो लोग गहनों की बजाय निवेश पर ध्यान देते हैं, उनके लिए यह बहुत सुविधाजनक तरीका है.

गोल्ड ETF

तीसरा तरीका है गोल्ड ETF यानी Gold Exchange Traded Funds. ये आधुनिक निवेश का तरीका है जहां आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती. आप इन्हें शेयर बाजार में शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं, बस आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए. इन पर खर्च बहुत कम होता है और ये उन लोगों के लिए सही हैं जो मार्केट से जुड़े रहकर सोने में निवेश करना चाहते हैं.

गोल्ड म्यूचुअल फंड

अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है. ये फंड गोल्ड ETF में निवेश करते हैं, जिससे आप अप्रत्यक्ष रूप से सोने की कीमतों से जुड़ जाते हैं. इसमें आप एकमुश्त राशि लगा सकते हैं या SIP के जरिए धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको सोना संभालने की कोई टेंशन नहीं होती, फिर भी आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता है.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

पांचवां और सबसे सुरक्षित तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGBs. ये बॉन्ड RBI द्वारा जारी किए जाते हैं और पूरी तरह सरकार द्वारा गारंटीड होते हैं. फिलहाल नए SGB जारी नहीं हो रहे हैं, तो आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं. इनमें निवेश करने पर आपको हर साल ब्याज भी मिलता है, साथ ही सोने की कीमत बढ़ने पर फायदा भी. इनकी अवधि 8 साल की होती है, लेकिन 5 साल बाद आप इन्हें रिडीम कर सकते हैं.