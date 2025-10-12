विज्ञापन
विशेष लिंक

त्योहारी सीजन में सिर्फ सोना नहीं,'स्मार्ट गोल्ड' खरीदें, जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा, कहां बचेगा टैक्स

त्योहारी सीजन में गहने खरीदना पारंपरिक रूप से जरूरी है, पर निवेश के नजरिए से यह सबसे कम फायदेमंद है. क्योंकि मेकिंग चार्ज और 3% GST की वजह से आप शुरू में ही 5-20% ज्यादा खर्च करते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
त्योहारी सीजन में सिर्फ सोना नहीं,'स्मार्ट गोल्ड' खरीदें, जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा, कहां बचेगा टैक्स
  • भारत में धनतेरस पर सोना खरीदना परंपरा के साथ-साथ निवेश का भी लोकप्रिय विकल्प बन गया है
  • डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विकल्प निवेशकों को अधिक लिक्विडिटी और सुरक्षा प्रदान करते हैं
  • सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सालाना 2.5 प्रतिशत फिक्स ब्याज मिलता है और 8 साल बाद कैपिटल गेन टैक्स मुक्त होता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत में त्योहारी सीजन चल रहा है. बीते दिन देशवासियों ने करवा चौथ का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया. अब बारी धनतेरस और दिवाली की है. धनतेरस पर सोना खरीदना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि निवेश भी माना जाता है. लेकिन डिजिटल होते भारत में आज निवेश के तरीके भी डिजिटल हो रहे हैं. फिजिकल ज्वैलरी के साथ डिजिटल गोल्ड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे कई ऑप्शन निवेशकों के लिए मौजूद हैं.

अगर आप इस त्योहारी सीजन में निवेश के नजरिए से सोना खरीद रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प आपको सबसे ज्यादा मुनाफा, सेफ्टी और टैक्स सेविंग दे सकता है.

बेसफिजिकल गोल्डडिजिटल गोल्डगोल्ड ETFसॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)
शुद्धता22 कैरेट (मेकिंग चार्ज)24 कैरेट (99.9%) 24 कैरेट (99.5%+)24 कैरेट (100%)
लागतमेकिंग चार्ज (5-20%) + 3% GST3% GSTकम सालाना खर्च अनुपात (0.5-1%) जीरो मेकिंग चार्ज, जीरो GST
सेफ्टीचोरी का जोखिमसेलर की तिजोरी में सेफडीमैट अकाउंट में पेपर फॉर्मरकारी गारंटी (सबसे सुरक्षित)
मिनिमम निवेशवजन के अनुसार100 रुपये से शुरूएक यूनिट की कीमतएक ग्राम की कीमत
लिक्विडिटी कभी भी बेच सकते हैंकभी भी बेच सकते हैंशेयर बाजार के अनुसार8 साल (मैच्योरिटी) या 5 साल बाद एग्जिट

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के फायदे

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को निवेश के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है, इसके दो बड़ी वजह हैं:

  • फिक्स ब्याज: आपको सोने की कीमत बढ़ने के साथ-साथ इसमें सालाना 2.5% का फिक्स ब्याज भी मिलता है, जो सीधे आपके खाते में जमा होता है.
  • अगर आप बॉन्ड को 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड तक रखते हैं, तो सोने की बढ़ी हुई कीमत पर मिलने वाले पूरे मुनाफे पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है. यह टैक्स बचत किसी दूसरे गोल्ड निवेश ऑप्शन में नहीं मिलती.

गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड की खासियत

ETF और डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खूबी इनकी लिक्विडिटी है. यानी इन्हें आप आसानी से खरीद और बेच सकते हैं.

  • अगर आप डिजिटल गोल्ड या ETF को 3 साल से कम पीरियड के लिए अपने पास रखते हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. यानी कमाया हुआ मुनाफा आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है. फिर इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर आपको टैक्स देना होगा.
  • वहीं, 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (20.8%) टैक्स लगता है.

फिजिकल ज्वैलरी

त्योहारी सीजन में गहने खरीदना पारंपरिक रूप से जरूरी है, पर निवेश के नजरिए से यह सबसे कम फायदेमंद है. क्योंकि मेकिंग चार्ज और 3% GST की वजह से आप शुरू में ही 5-20% ज्यादा खर्च करते हैं. हालांकि, ज्वैलरी/सिक्के बेचने पर टैक्स का नियम भी ETF/डिजिटल गोल्ड जैसा ही है, लेकिन आपको मेकिंग चार्ज के रूप में एक बड़ी रकम का नुकसान उठाना पड़ता है.

कैसे चुनें ऑप्शन

  • अगर टारगेट सिर्फ निवेश और टैक्स बचत है तो SGB चुन सकते हैं. क्योंकि इसे 8 साल बाद जीरो टैक्स और 2.5% एक्सट्रा ब्याज इसे सबसे फायदेमंद बनाती है.
  • अगर लिक्विडिटी चाहिए तो गोल्ड ETF चुन सकते हैं. इसे स्टॉक एक्सचेंज से तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है, और यह डीमैट फॉर्म में सेफ रहता है.
  • सिर्फ परंपरा निभानी है तो ज्वैलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज पर मोलभाव करें और शुद्धता के लिए BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Buying, Gold Buying Advice, Gold Buying Dhanteras, Gold Buying Diwali, Gold Buying New Rule
Get App for Better Experience
Install Now