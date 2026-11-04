दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी है, लेकिन रेगुलर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा? दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से बड़ी संख्‍या में लोगों को बिहार और पूर्वांचल, अपने घर जाना है. ऐसे में रेलवे की ओर से चलाई जा रही ये 100 से ज्‍यादा ट्रेनें आपके काम आ सकती हैं.

पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, जयनगर और पूर्णिया समेत कई शहरों के लिए अलग-अलग दिनों में इनका परिचालन होगा. कुछ ट्रेनें हर दिन चलेंगी, तो कुछ सप्ताह के चुनिंदा दिनों और निर्धारित तारीखों पर उपलब्ध होंगी.

पूर्व मध्य रेलवे ने NDTV को ये लिस्‍ट उपलब्‍ध कराई है. CPRO डिम्‍पी गर्ग के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 से पूर्व मध्‍य रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों से खुलने या पहुंचने वाली 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के अलावा पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के भीतर चलेंगी. उन्‍होंने बताया कि 51 जोड़ी ट्रेनें बिहार, झारखंड के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजरेंगी.

यहां हम आपकी सुविधा के लिए सारी ट्रेनों की लिस्‍ट दे रहे हैं. आप अपने शहर, ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख के हिसाब से इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं.

पटना और दानापुर से दिल्ली आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी.

02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी.

02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी.

02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी.

04088 नई दिल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर दिन चलेगी.

03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

03258 आनंद विहार-दानापुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

03294 आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन 22 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04096 आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04090 नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार और बुधवार को चलेगी.

04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार और गुरुवार को चलेगी.

04404 शकुरबस्ती-पटना स्पेशल ट्रेन 5 से 7 नवंबर और 10 से 14 नवंबर तक चलेगी.

04403 पटना-शकुरबस्ती स्पेशल ट्रेन 6 से 8 नवंबर और 11 से 15 नवंबर तक चलेगी.

पटना से चंडीगढ़ और फिरोजपुर आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

04510 चंडीगढ़-पटना स्पेशल ट्रेन 6 नवंबर को चलेगी.

04509 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 7 नवंबर को चलेगी.

04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

04616 फिरोजपुर-पटना स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

धनबाद, गया और शेखपुरा से दिल्ली आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

03639 धनबाद-शकुरबस्ती स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी.

03640 शकुरबस्ती-धनबाद स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी.

04064 दिल्ली-गया स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी.

04063 गया-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी.

03697 गया-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी.

03698 नई दिल्ली-गया स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर बुधवार और रविवार को चलेगी.

02397 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

02398 आनंद विहार-शेखपुरा स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

उत्तर बिहार से दिल्ली आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

05220 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर शुक्रवार और रविवार को चलेगी.

05580 आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर रविवार और मंगलवार को चलेगी.

05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

05576 आनंद विहार-सहरसा स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

05284 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

04028 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी.

04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को चलेगी.

04010 दिल्ली-सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

04014 आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04072 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04071 सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

04098 शकुरबस्ती-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी.

04097 दरभंगा-शकुरबस्ती स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी.

04406 शकुरबस्ती-मानसी स्पेशल ट्रेन 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को चलेगी.

04405 मानसी-शकुरबस्ती स्पेशल ट्रेन 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को चलेगी.

04410 शकुरबस्ती-झंझारपुर स्पेशल ट्रेन 5 से 7 नवंबर और 10 से 14 नवंबर तक चलेगी.

04409 झंझारपुर-शकुरबस्ती स्पेशल ट्रेन 6 से 8 नवंबर और 11 से 15 नवंबर तक चलेगी.

04078 दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर को चलेगी.

04077 दरभंगा-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को चलेगी.

पंजाब और चंडीगढ़ से बिहार आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

04668 अमृतसर-बरौनी स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी.

04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को चलेगी.

04640 छेरहटा-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

04536 चंडीगढ़-बरौनी स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

04535 बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

04656 लुधियाना-सहरसा स्पेशल ट्रेन 6, 9 और 11 नवंबर को चलेगी.

04655 सहरसा-लुधियाना स्पेशल ट्रेन 8, 11 और 13 नवंबर को चलेगी.

04662 लुधियाना-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 7, 10 और 11 नवंबर को चलेगी.

04661 दरभंगा-लुधियाना स्पेशल ट्रेन 8, 11 और 12 नवंबर को चलेगी.

04528 सरहिंद-सहरसा स्पेशल ट्रेन 5, 9 और 12 नवंबर को चलेगी.

04527 सहरसा-अम्बाला कैंट स्पेशल ट्रेन 6, 10 और 13 नवंबर को चलेगी.

04664 लुधियाना-गया स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को चलेगी.

04663 गया-लुधियाना स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर को चलेगी.

ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेन

04314 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार और गुरुवार को चलेगी.

04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी.

पटना से हावड़ा, सियालदह और दूसरे पूर्वी शहरों की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

03135 सियालदह-पटना स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

03136 पटना-सियालदह स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

03511 आसनसोल-पटना स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

03512 पटना-आसनसोल स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

02024 पटना-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

02023 हावड़ा-पटना स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

03029 हावड़ा-नटेसर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी.

03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी.

03033 हावड़ा-पटना स्पेशल ट्रेन 6 और 11 नवंबर को चलेगी.

03034 पटना-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 7 और 12 नवंबर को चलेगी.

03035 हावड़ा-पटना स्पेशल ट्रेन 7 नवंबर को चलेगी.

03036 पटना-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 8 नवंबर को चलेगी.

03431 भागलपुर-पटना स्पेशल ट्रेन 9 से 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

03432 पटना-भागलपुर स्पेशल ट्रेन 9 से 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

03230 पटना-खुर्दा रोड स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

03229 खुर्दा रोड-पटना स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

हावड़ा, कोलकाता और सियालदह से उत्तर बिहार की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

03041 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

03042 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

03043 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

03133 सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

03134 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

03185 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

03186 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

03187 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

08109 शालीमार-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 3 से 17 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

08110 दरभंगा-शालीमार स्पेशल ट्रेन 4 से 18 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

03031 हावड़ा-लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर को चलेगी.

03032 लौकहा बाजार-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को चलेगी.

03143 सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन 11 और 18 नवंबर को चलेगी.

03144 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल ट्रेन 12 और 19 नवंबर को चलेगी.

03137 सियालदह-जयनगर स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को चलेगी.

03138 जयनगर-सियालदह स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर को चलेगी.

03039 हावड़ा-बेतिया स्पेशल ट्रेन 12, 13 और 14 नवंबर को चलेगी.

03040 बेतिया-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 13, 14 और 15 नवंबर को चलेगी.

भोपाल, ग्वालियर, कोटा और अन्य शहरों से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

01661 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को चलेगी.

01662 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को चलेगी.

04137 ग्वालियर-बरौनी स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार और मंगलवार को चलेगी.

04138 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार और बुधवार को चलेगी.

01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल ट्रेन 16 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी.

01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी.

09343 डॉ. अम्बेडकर नगर (महोबा)-दानापुर स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

09344 दानापुर-डॉ. अम्बेडकर नगर (महोबा) स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

09823 सोगरिया-दानापुर स्पेशल ट्रेन 14 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

09824 दानापुर-सोगरिया स्पेशल ट्रेन 16 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

09821 सोगरिया (कोटा)-धनबाद स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

09822 धनबाद-सोगरिया (कोटा) स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

09601 मदार जंक्शन (अजमेर)-पटना स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

09602 पटना-मदार जंक्शन (अजमेर) स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

04813 भगत की कोठी (जोधपुर)-दानापुर स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

04814 दानापुर-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

04731 श्रीगंगानगर-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

04732 समस्तीपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

08895 गोंदिया-पटना स्पेशल ट्रेन 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

08896 पटना-गोंदिया स्पेशल ट्रेन 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

08755 दुर्ग-बरौनी स्पेशल ट्रेन 4 से 18 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

08756 बरौनी-दुर्ग स्पेशल ट्रेन 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

अहमदाबाद और उधना से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 16 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

09045 उधना-मधुबनी स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

09046 मधुबनी-उधना स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

09151 उधना-मधुबनी स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर बुधवार और शुक्रवार को चलेगी.

09152 मधुबनी-उधना स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर शुक्रवार और रविवार को चलेगी.

09041 उधना-हसनपुर रोड स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

09042 हसनपुर रोड-नंदूरबार स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

09073 उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन 1 और 8 नवंबर को चलेगी.

09074 जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन 3 और 10 नवंबर को चलेगी.

09071 उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन 1 और 8 नवंबर को चलेगी.

09072 जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन 3 और 10 नवंबर को चलेगी.

09047 उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

09048 जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

दक्षिण भारत से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

06085 एरणाकुलम-पटना स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

06086 पटना-एरणाकुलम स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

06509 बेंगलुरु-दानापुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

06510 दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

06021 पोत्तनूर-बरौनी स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

06022 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार और बुधवार को चलेगी.

03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर तक हर बुधवार और शुक्रवार को चलेगी.

07051 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल ट्रेन 2 से 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

07052 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन 3 से 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

07049 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

07050 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

07091 हैदराबाद-दानापुर स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

07092 दानापुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

07041 चर्लपल्ली-सासाराम स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

07042 सासाराम-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

07315 हुब्बल्ली-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्ली स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

06581 यशवंतपुर-सहरसा स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

06211 मैसुर-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

06212 दरभंगा-मैसुर स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

पुणे, मुंबई, नागपुर और वलसाड से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

01441 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर तक सोमवार और मंगलवार को छोड़कर बाकी दिनों में चलेगी.

01442 दानापुर-हडपसर स्पेशल ट्रेन 15 नवंबर तक मंगलवार और बुधवार को छोड़कर बाकी दिनों में चलेगी.

01449 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

01450 दानापुर-हडपसर स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर तक हर दिन चलेगी.

09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

01143 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

01043 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

01207 नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

01208 समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

01481 पुणे-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

01482 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

01453 पुणे-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी.

01454 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

05558 लोकमान्य तिलक-रक्सौल स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

05589 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

05590 हडपसर-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

05586 लोकमान्य तिलक-सहरसा स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

टाटा, रांची और राउरकेला से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

08183 टाटा-बक्सर स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी.

08184 बक्सर-टाटा स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी.

08625 रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

08626 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल ट्रेन 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल ट्रेन 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी.

08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल ट्रेन 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी.

रामनगर और पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

05080 रामनगर-पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी.

05079 पाटलिपुत्र-रामनगर स्पेशल ट्रेन 8 से 22 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

पूर्व मध्य रेल के भीतर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक बुधवार और शनिवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी.

03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक गुरुवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी.

05543 रक्सौल-नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर गुरुवार और शनिवार को चलेगी.

05544 नरकटियागंज-रक्सौल स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक हर गुरुवार और शनिवार को चलेगी.

03297 पटना-इसलामपुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी.

03298 इसलामपुर-पटना स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को चलेगी.

05573 राघोपुर-देवघर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

05574 देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

03287 बक्सर-डीडीयू स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी.

03288 डीडीयू-बक्सर स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक हर दिन चलेगी.

दिवाली-छठ पर घर जाने के साथ वापसी के लिए भी इन स्पेशल ट्रेनों में अपनी तारीख के मुताबिक विकल्प देख सकते हैं. इनमें कई ट्रेनें नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत तक चलेंगी. टिकट लेने से पहले ट्रेन नंबर, यात्रा का दिन, बोर्डिंग स्टेशन और उपलब्ध सीटों की स्थिति मिलाकर ही अपना सफर तय करें.