विज्ञापन
विशेष लिंक

दीपावली पर बंद रहेंगे कई रेलवे टिकट काउंटर, जानिए किन जगहों से नहीं हो पाएगा रिजर्वेशन

उत्तर रेलवे की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि आईआरसीए भवन, दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन) और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालय शाम 6 बजे तक खुला रहेगा.

Read Time: 2 mins
Share
दीपावली पर बंद रहेंगे कई रेलवे टिकट काउंटर, जानिए किन जगहों से नहीं हो पाएगा रिजर्वेशन

आपकी अगर 20 अक्टूबर को टिकट काउंटर से रिजर्वेशन कराने की योजना है तो आप पहले ही करा लें क्योंकि उस दिन कई काउंटर बंद रहेंगे. उत्तर रेलवे के अनुसार, दीपावली (Deepawali 2025) के दिन दिल्ली क्षेत्र में रेलवे की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस सेवाएं आंशिक रूप से संचालित की जाएंगी. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ आरक्षण केंद्र खुले रहेंगे, जबकि कई केंद्र शाम के समय बंद रहेंगे.

इन केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मिलेगा टिकट 

उत्तर रेलवे की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि आईआरसीए भवन, दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन) और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालय शाम 6 बजे तक खुला रहेगा.

2 बजे के बाद इन केंद्रों पर नहीं मिलेगा टिकट 

सरोजनी नगर, कीर्ति नगर, शकूरबस्ती, दिल्ली शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स, आईटीबी (अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो)/IRCA के आरक्षण केंद्र पर दोपहर 2 बजे के बाद काउंटर बंद रहेंगे.

ये काउंटर पूरे दिन बंद रहेंगे 

संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिजर्वेशन काउंटर पूरे दिन बंद रहेंगे.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO NR) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, " दीपावली केदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी आरक्षण केंद्र सामान्य रूप से खुले रहेंगे. लेकिन उसके बाद कई सेंटर बंद रहेंगे. ऐसे में यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट बुकिंग के लिए सुबह का समय चुनें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके. "

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali 2025, Ticket Counter, See Full List, Ticket Counter In Delhi, Ticket Counter In Delhi Will Remain Closed
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com