आधार-पैन रहेगा सुरक्षित! Digilocker के फायदे जानकर आपका काम होगा बेहद आसान, जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका

हम सब अपने वॉलेट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत दिखा सकें. लेकिन अगर ये कार्ड कहीं खो जाएं तो न सिर्फ मुश्किल होती है, बल्कि आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में भी जा सकती है. ऐसे में DigiLocker ऐप आपके लिए बहुत काम की चीज है.

ये भारत सरकार का एक आधिकारिक ऐप है, जिसमें आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं. अब आपको वॉलेट में कार्ड रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित तरीके से आपके मोबाइल में रहेंगे.

क्या है DigiLocker?

DigiLocker भारत सरकार की Digital India योजना का हिस्सा है. यह एक ऐसा ऐप है जो आपको स्कूल- कॉलेज की मार्कशीट, पासपोर्ट, पहचान पत्र, पैन कार्ड और कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की सुविधा देता है.सबसे अच्छी बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह फ्री है और Android और iOS दोनों यूजर इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

DigiLocker के फायदे जो बनाएंगे आपका काम आसान

DigiLocker की मदद से आप कभी भी और कहीं से भी अपने डॉक्यूमेंट्स देख या डाउनलोड कर सकते हैं.

इसमें डॉक्यूमेंट्स सीधे सरकारी विभागों जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस, आयकर विभाग, CBSE आदि से जुड़ते हैं.

आपको सारे प्रमाणपत्र एक ही जगह मिल जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र आदि.

इसमें आपकी UIDAI (Aadhaar) ID से लिंक किया गया क्लाउड स्टोरेज होता है, जिससे डॉक्यूमेंट शेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है.

DigiLocker ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?

DigiLocker ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है. जब आप ऐप खोलते हैं, तो होम स्क्रीन पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी अलग-अलग श्रेणियां दिखती हैं.आपको बस अपनी जरूरत की श्रेणी चुनकर मांगी गई जानकारी भरनी है, और आपके डॉक्यूमेंट्स अपने आप “Issued Documents” सेक्शन में आ जाएंगे. यहां पर आप सरकार या अधिकृत विभाग द्वारा जारी किए गए सभी प्रमाणपत्र देख सकते हैं.

DigiLocker में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं?

इस ऐप में आप अपने आधार कार्ड, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र और कई अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स देख या डाउनलोड कर सकते हैं.

DigiLocker से e-Aadhaar डाउनलोड करने का तरीका

UIDAI ने DigiLocker के साथ साझेदारी की है, जिससे आप अपना e-Aadhaar आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.बस ये स्टेप फॉलो करें.

सबसे पहले अपने मोबाइल पर DigiLocker ऐप डाउनलोड करें. मोबाइल नंबर और आधार नंबर से अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें. होम स्क्रीन पर दिख रहे e-Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालें और “Verify OTP” पर टैप करें. अब Issued Documents सेक्शन में आपका e-Aadhaar दिखाई देगा. आप चाहें तो “View” पर क्लिक कर देखें या “Download PDF” पर क्लिक करके सेव कर लें.

क्या DigiLocker सुरक्षित है?

बता दें कि यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है. DigiLocker ISO 27001 स्टैंडर्ड पर काम करता है, जो डेटा सिक्योरिटी के लिए भरोसेमंद सिस्टम है.इसमें 256-bit SSL एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे.यहां डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने के लिए Aadhaar आधारित ऑथेंटिकेशन होता है और OTP वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, जिससे सिर्फ आप ही अपने अकाउंट तक पहुंच सकते हैं. अगर ऐप लंबे समय तक इस्तेमाल न हो, तो यह अपने आप लॉगआउट हो जाता है ताकि कोई और आपकी जानकारी न देख सके.

अगर आपने अब तक DigiLocker ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आज ही इसे डाउनलोड करें और अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल रूप में हमेशा अपने पास रखें.