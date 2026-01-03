Aadhaar सेंटर में नौकरी करने का बड़ा मौका, UIDAI ने निकाली मैनेजर की भर्ती

Aadhaar सेंटर में नौकरी पाने का सुनहरा मौका आपके पास है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) अपनी टीम को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में आधार सेवा केंद्र के लिए सेंटर मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रोफेशनल्स की तलाश कर रहा है. इसको लेकर विज्ञापन भी जारी किया गया है. जो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो जल्दी ही अप्लाई कर दें. UIDAI की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस पोस्ट के लिए वो लोग आवदेन कर सकते हैं. जो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, रिटायर्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, या इंडियन आर्मी/ इंडियन एयरफोर्स/ इंडियन नेवी/ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF)/ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेवल 6 या उससे ऊपर के बराबर.

यह एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रोल है. व्यक्ति को आधार प्रोजेक्ट के लिए NISG (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट) द्वारा काम पर रखा जाएगा. ये एक पैन-इंडिया जॉब है, यानी किसी भी राज्य के आधार सेवा केंद्र में आपकी जॉब लग सकती है.

क्या है जॉब प्रोफाइल

पोस्ट का नाम- सेंटर मैनेजर, आधार सेवा केंद्र

लोकेशन: पैन-इंडिया

एक्सपीरियंस: 15 या उससे अधिक सालों का अनुभव होना चाहिए

कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन: ये 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है. लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को औप बढ़ाया जा सकता है.

कैसे करें अप्लाई

Add image caption here

जो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऊपर दी गई फोटो को स्कैन करना होगा. जिसके बाद आवेदन करने का लिंक खुल जाएगा. पूछी गई जानकारी सही से भर दें. याद रखें की गलत जानकारी भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें.