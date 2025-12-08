दिल्‍लीवालों के लिए बड़ी खबर है. आज 8 दिसंबर से लाल किले पर संस्‍कृति मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा. UNESCO इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज पर अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र के कारण दिल्ली के कई व्‍यस्‍त रूट पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस आयोजन के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलाने और पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं. इनमें कुछ रास्‍तों पर डायवर्जन भी लागू हैं. इस बड़े इवेंट के चलते भारी भीड़ और गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने की आशंका है. इसलिए दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर विशेष ट्रैफिक इंतजाम किए हैं और एडवायजरी जारी की है. 8 से 13 दिसंबर के बीच रोज सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अलग‑अलग तरह की पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे.​

इन रूट्स पर रहेगा प्रतिबंध

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जरूरत पड़ने पर नेताजी सुभाष मार्ग (Netaji Subhash Marg) और निषाद राज मार्ग (Nishad Raj Marg) पर पूरी तरह ट्रैफिक बैन लागू किया जा सकता है. इवेंट के दौरान पूरा ट्रैफिक रोका भी जा सकता है. डायवर्जन की स्थिति में चांदनी चौक की तरफ आने‑जाने वाली गाड़ियों को छत्ता रेल चौक, टी‑पॉइंट सुभाष मार्ग, शांति वन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग जैसे पॉइंट्स से होते हुए दूसरे रास्तों पर मोड़ा जाएगा.

कहां-कहां ट्रैफिक डायवर्जन?

छत्ता रेल चौक

टी-पॉइंट सुभाष मार्ग

शांति वन चौक

जीपीओ चौराहा

दिल्ली गेट

हनुमान मंदिर क्रॉसिंग

ये रूट्स भी रह सकते हैं प्रभावित

लोगों से अपील की गई है कि रिंग रोड (राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट), नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग और एसपीएम मार्ग जैसी सड़कों से, संभव हो तो, बचकर वैकल्पिक रूट अपनाएं और अपनी यात्रा पहले से प्लान करें.​ ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं, क्योंकि आयोजन के दौरान इन रूट्स पर यातायात प्रभावित रह सकता है.

रिंग रोड (राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट तक)

नेताजी सुभाष मार्ग

निषाद राज मार्ग

एसपीएम मार्ग

विजिटर्स के लिए पार्किंग व्यवस्था

लाल किले और चांदनी चौक बाजार आने वाले विजिटर्स को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है. सड़क किनारे या अनधिकृत पार्किंग से बचने को कहा गया है. यहां देखें, कहां-कहां है, पार्किंग की व्‍यवस्‍था...

परेड ग्राउंड, नेताजी सुभाष मार्ग

एएसआई पार्किंग, रेड फोर्ट, निषाद राज मार्ग

दंगल मैदान पार्किंग, एसपीएम मार्ग

ओमेक्स मॉल पार्किंग, एचसी सेन रोड

चर्च मिशन रोड पार्किंग

यातायात पुलिस ने यात्रियों से धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध किया है. रियल टाइम अपडेट (Real-time update) के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है. साथ ही व्हॉट्सऐप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन 1095/011‑25844444 जारी किए गए हैं.