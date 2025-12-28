दिल्ली नर्सरी एडमिशन की रेस हुई खत्म, जानें कब जारी होगी पहली लिस्ट

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी क्लास में दाखिला लेने की आवेदन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई है, जो कि 4 दिसंबर से शुरू हुई थी. इस बार भी बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किए हैं. शिक्षा निदेशालय (डीओई) के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी को घोषित की जाएगी. सभी स्कूल 9 जनवरी को आवेदकों का विवरण अपलोड करेंगे और 16 जनवरी को प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक जारी करेंगे.

मार्च में समाप्त होगी प्रवेश प्रक्रिया

पहली सूची व प्रतीक्षा सूची 23 जनवरी को और दूसरी सूची नौ फरवरी को जारी की जाएगी. स्कूलों की और से सारी सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. इसलिए अभिभावक नियमित रूप से स्कूल की वेबसाइट चेक करके रहें. सूची जारी होने के बाद अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी तक दिए गए अंक पर स्पष्टीकरण मांग सकेंगे. वहीं पूरी प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च को समाप्त हो जाएगी.

डीओई के अनुसार, शुरुआती चरण में नर्सरी और किन्डरगार्टन (केजी) तथा पहली कक्षा शामिल है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च, 2026 को तीन से चार वर्ष, केजी के लिए चार से पांच वर्ष और कक्षा पहली के लिए पांच से छह वर्ष होनी चाहिए. विद्यालय प्रधान के विवेक पर आयु में अधिकतम एक माह की छूट दी जा सकती है.

विभाग ने कहा कि ये मानदंड आगामी शैक्षणिक वर्ष से सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में समान रूप से लागू होंगे. विभाग के आदेश के अनुसार प्रवेश मानदंड तैयार करते समय स्कूलों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा.