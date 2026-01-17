Delhi Republic Day Parade Rehearsal Traffic Advisory: दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही हैं. इसी कड़ी में आज शनिवार, 17 जनवरी समेत 4 दिन परेड की रिहर्सल होनी है. इसको लेकर सेंट्रल दिल्ली (Central Delhi) के कई प्रमुख इलाकों, सड़कों, रास्तों में कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवायजरी (Delhi Traffic Police Advisory) जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि 17 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल (Republic Day Parade Rehearsal) होगी, जिसके चलते सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. ऐसे में अगर आप ऑफिस, स्कूल-कॉलेज या किसी जरूरी काम से कहीं निकलने वाले हैं, तो हमने आपके लिए एक यूटिलिटी गाइड (Utility Guide) तैयार की है.
कब-कब होगी परेड की रिहर्सल?
- तारीखें: 17, 19, 20 और 21 जनवरी 2026
- समय: सुबह 10:15 बजे से 12:30 बजे तक
परेड रिहर्सल का रूट क्या होगा?
- विजय चौक (Vijay Chowk) से इंडिया (India Gate) तक
- रूट: कर्तव्य पथ से सी-हेक्सागन तक
कहां-कहां ट्रैफिक पर रोक रहेगी?
रिहर्सल के दौरान इन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक बैन या नियंत्रित रहेगा.
1. कर्तव्य पथ - रफी मार्ग
2. कर्तव्य पथ - जनपथ
3. कर्तव्य पथ - मान सिंह रोड
4. कर्तव्य पथ - C-हेक्सागन
इसके अलावा विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पूरी तरह बंद रहेगा.
...तो फिर किस होकर आना-जाना सही रहेगा?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले लोगों के लिए सही विकल्प बताया है. आप अगर इन रास्तों से होकर गुजरेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. आप आराम से इन रास्तों से होकर आ-जा सकते हैं और परेड की रिहर्सल से आपकी यात्रा प्रभावित नहीं होगी.
उत्तर-दक्षिण (और वापस)
- रिंग रोड (सराय काले खां → आईपी फ्लाईओवर → राजघाट)
- लाजपत राय मार्ग → मथुरा रोड → भैरों रोड → रिंग रोड
- अरबिंदो मार्ग → सफदरजंग रोड → कमाल अतातुर्क मार्ग → कौटिल्य मार्ग → सरदार पटेल मार्ग → मदर टेरेसा क्रेसेंट → आरएमएल → बाबा खड़ग सिंह मार्ग
- पृथ्वीराज रोड → राजेश पायलट मार्ग → सुब्रमण्यम भारती मार्ग → मथुरा रोड → भैरों रोड → रिंग रोड
- बर्फखाना → आज़ाद मार्केट → रानी झांसी फ्लाईओवर → पंचकुइयां रोड → हनुमान मूर्ति → वंदे मातरम् मार्ग → धौला कुआं
पूर्व-पश्चिम (और वापस)
- रिंग रोड → भैरों रोड → मथुरा रोड → सुब्रमण्यम भारती मार्ग → राजेश पायलट मार्ग → पृथ्वीराज रोड → सफदरजंग रोड → कमाल अतातुर्क मार्ग → पंचशील मार्ग → सिमोन बोलिवर मार्ग → अपर रिज/वंदे मातरम् मार्ग
- रिंग रोड → आईएसबीटी → चांदगी राम अखाड़ा → मॉल रोड → आज़ादपुर → रिंग रोड
- रिंग रोड → भैरों रोड → मथुरा रोड → लोधी रोड → अरबिंदो मार्ग → सफदरजंग रोड → तीन मूर्ति मार्ग → मदर टेरेसा क्रेसेंट → पार्क स्ट्रीट → शंकर रोड → वंदे मातरम मार्ग
पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिल्ली
- रिंग रोड → वंदे मातरम मार्ग (और वापसी)
दक्षिण दिल्ली से कनॉट प्लेस/सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
- मदर टेरेसा क्रेसेंट → पार्क स्ट्रीट → मंदिर मार्ग/बाबा खड़ग सिंह मार्ग
- रिंग रोड → वंदे मातरम् मार्ग → लिंक रोड → पंचकुइयां रोड
- रिंग रोड → सरदार पटेल मार्ग → 11 मूर्ति → मदर टेरेसा क्रेसेंट → आर/ए आरएमएल → नॉर्थ एवेन्यू/बाबा खड़ग सिंह मार्ग
विनय मार्ग और शांति पथ की ओर जाने वाले वाहन
- सरदार पटेल मार्ग → मदर टेरेसा क्रेसेंट → आर/ए आरएमएल → बाबा खड़ग सिंह मार्ग
- या पार्क स्ट्रीट → मंदिर मार्ग होकर
यातायात निर्देशिका— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 16, 2026
कर्तव्यपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के मद्देनज़र 17, 19, 20 एवं 21 जनवरी 2026 को विशेष यातायात व्यवस्थाएँ लागू रहेंगी। परेड टुकड़ियों की सुचारू एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे।
📍… pic.twitter.com/0KUdbGuHvT
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
- घर से निकलने से पहले रूट प्लान जरूर करें
- वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें
- ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें
- संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें
आप ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (Delhi Traffic Police Website), सोशल मीडिया हैंडल चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही व्हाट्सऐप नंबर और हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है.
- व्हाट्सऐप नंबर: 8750871493
- हेल्पलाइन नंबर: 1095/ 011-25844444
सही जानकारी रख कर और थोड़ा प्लान बनाकर आप सेंट्रल दिल्ली में अलग-अलग रास्तों पर संभावित जाम से बच सकते हैं.
