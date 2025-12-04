दिल्ली से मुंबई हवाई सफर करना हुआ महंगा! फ्लाइट किराये में आया भारी उछाल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

आज दिल्ली से मुंबई जानेवाले यात्रियो के लिए सफर काफी महंगा हो गया है. फ्लाइट किराया अचानक इतना बढ़ गया की लोग हैरान रह गए. 4 दिसंबर को मेक माई ट्रिप पर दिल्ली से मुम्बई का मिनिमम किराया 21,159 रुपये दिखा, जबकि कुछ फ्लाइट के दाम 38,676 रुपये तक पहुंच गए.

5 दिसंबर के लिए भी किराये कम नहीं हैं. कल की न्यूनतम कीमत 17,788 रुपये और अधिकतम करीब 31,000 रुपये है. इन अचानक बढ़े दामो की सबसे बड़ी वजह इंडिगो की बड़ी उथल-पुथल मानी जा रही है.

इंडिगो में लगातार दिक्कत, DGCA ने बुलाई मीटिंग

इंडिगो की फ्लाइट्स पिछले दो दिनों से भारी देरी और कैंसिलेशन का सामना कर रही हैं. इसी वजह से DGCA ने आज दोपहर इंडिगो अधिकारियो को मीटिंग के लिए बुलाया है. DGCA ने एयरलाइन से पूछा है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसे ठीक करने की क्या प्लानिंग है.

4 दिसंबर को टिकट महंगे होने की बड़ी वजह

इंडिगो में जब से दिक्कते बढ़ी हैं, कई एयरपोर्ट पर भारी परेशानी देखी गई. यात्रियो की संख्या ज्यादा और उपलब्ध फ्लाइट कम होने से टिकट के दाम बढ़ गए. दिल्ली-मुम्बई जैसे बड़े रूट पर इसका सीधा असर पड़ा, जिससे किराया रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया.

100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, कई घंटो की देरी से यात्री परेशान

बीते दिन बुधवार को इंडिगो ने 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दीं. दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे.

बेंगलुरु में 42 फ्लाइट,दिल्ली में 38 फ्लाइट,मुम्बई में 33 फ्लाइट,हैदराबाद में 19 फ्लाइट कैंसिल हुईं या घंटो लेट हुईं.एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानी हुई, कई लोग घंटो लाइन में खड़े रहे, जिससे यात्रियो की शिकायतें भी बढ़ गईं.

इंडिगो ने कहा, क्रू की कमी सबसे बड़ी समस्या

इंडिगो ने DGCA को बताया कि ऑपरेशन बिगड़ने की वजह क्रू की कमी है. एयरलाइन ने कहा कि 1,232 फ्लाइट में से 755 फ्लाइट सिर्फ क्रू शॉर्टेज की वजह से कैंसिल करनी पड़ीं. नई FDTL नियमो के कारण क्रू को ज्यादा आराम देना जरूरी हो गया है, जिससे उपलब्ध स्टाफ कम हो गया.

FDTL नियमो के तहत ,साप्ताहिक आराम अब 48 घंटे,रात के समय लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 किया गया है.यह बदलाव 1 नवंबर से लागू हुआ है.इन नियमों के कारण एयरलाइन्स को ज्यादा पायलट और केबिन क्रू की जरूरत पड़ रही है.

अगले 48 घंटे में हालात होंगे बेहतर

इंडिगो के अनुसार, अगले 48 घंटे में हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए फ्लाइट रूट बदले जा रहे हैं, कुछ सर्विसेज को दोबारा शेड्यूल किया जा रहा है ताकि नेटवर्क की पंक्चुअलिटी वापस लाई जा सके.

यात्रियो पर सीधा असर

दिल्ली-मुम्बई जैसे रूट पर जहां रोजाना हजारो लोग सफर करते हैं, वहां अचानक किराया 20-38 हजार तक पहुंच जाना बड़ी बात है. जो लोग आज या कल ट्रैवल प्लान कर रहे थे, उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. कई लोगो को अपनी फ्लाइट बदलनी पड़ी, जिससे भीड़ और बढ़ी.

