क्या Delhi Metro के किराए में हुई बढ़ोतरी? DMRC ने सोशल मीडिया पर वायरल खबर पर दी ये सफाई

Delhi Metro Fare Hike: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के किराए में बढ़ोतरी की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इस पर सफाई दे दी है. DMRC ने स्पष्ट किया कि किराए में इजाफे का कोई प्रस्ताव नहीं है और यह महज अफवाह है.

दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में बदलाव किया गया है. दिल्ली मेट्रो के किराए में संशोधन केवल एक स्वतंत्र फेयर फिक्सेशन कमेटी (Fare Fixation Committee) द्वारा किया जा सकता है, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है. वर्तमान में किसी भी किराया निर्धारण समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है."

DMRC ने कहा कि फिलहाल किराए में बदलाव की कोई योजना नहीं है और दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की खबरें पूरी तरह से गलत हैं.

This is in reference to some social media posts claiming that Delhi Metro fares have been revised. Delhi Metro's fares can only be revised by an independent Fare Fixation Committee which is nominated by the Government. Presently there is no such proposal for the constitution of…