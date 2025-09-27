विज्ञापन
DA Hike Announcement Today: महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी इस साल की शुरुआत से ही लागू मानी जाएगी यानी कर्मियों को जनवरी 2025 से अगस्‍त 2025 का भी एरियर (बकाया) मिलेगा. 

DA Hike: PSU कर्मियों को तोहफा, दीवाली से पहले बढ़ गया महंगाई भत्ता, इतनी सैलरी वालों के खाते में आएंगे 50 हजार

Odisha DA Hike Announcement: ओडिशा में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. नवरात्रि के दौरान उन्‍हें दीवाली का तोहफा (Diwali Gift) मिल गया है. दरअसल राज्‍य सरकार ने PSU कर्मचारियों के वेतन में शामिल महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी (DA Hikes) को मंजूरी दे दी है. यानी PSU कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा. ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से ही लागू होगी. यानी करीब 90 हजार की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये आएंगे. 

सीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि सरकारी कर्मियों को आर्थिक राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इसमें बताया गया कि ये बढ़ोतरी इस साल की शुरुआत से ही लागू मानी जाएगी यानी कर्मियों को जनवरी 2025 से अगस्‍त 2025 का भी एरियर (बकाया) मिलेगा. 

पेंशनर्स को भी राहत 

PSU के मौजूदा कर्मियों के साथ ही, ओडिशा सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. ओडिशा में महंगाई राहत बढ़ाए जाने को आमतौर पर TI या 'टेम्परेरी इंक्रीमेंट' कहा जाता है. बढ़ा हुआ DA और DR, सैलरी के साथ दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिल जाएगा. 

इस सामयिक कदम का विभिन्न कर्मचारी संघों ने स्वागत किया है. कई लोगों ने इसे सरकारी सेवा और पेंशन पर निर्भर हजारों परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है. 

करीब एक साल बाद बढ़ा डीए 

ओडिशा सरकार ने ये कदम करीब एक साल बाद उठाया है. इससे पहले अक्टूबर 2024 में DA में 3% बढ़ोतरी की थी. इससे DA 50% से बढ़कर 53% हो गया था. इस ताजा बढ़ोतरी से राज्य सरकार का मकसद बढ़ती महंगाई का असर कम करना और कर्मचारियों की परचेजिंग पावर यानी क्रय-शक्ति बढ़ाना है. कर्मचारियों के खर्च करने की क्षमता बढ़ने से बाजार में कैश-फ्लो बढ़ता है और अर्थव्‍यवस्‍था को गति मिलती है.  

