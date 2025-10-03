विज्ञापन
दिवाली के समय क्रेडिट कार्ड कंपनियां ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ रिटेल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर 5% से 20% के कैशबैक का फायदा मिल जाता है.

दिवाली खरीदारी में क्रेडिट कार्ड की धूम, ऑफर्स से शॉपिंग बनेगी EMI फ्री और पॉकेट फ्रेंडली

त्योहारी सीजन, खासकर दिवाली, साल का वह समय होता है जब देश में खरीदारी अपने चरम पर होती है. इस दौरान, आपकी जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करने और खरीदारी को और भी फायदेमंद बनाने में क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बैंक इस समय ग्राहकों को लुभाने के लिए ढेरों आकर्षक ऑफर, भारी छूट और ईजी EMI के ऑप्शन देते हैं.

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के 5 बड़े फायदे

  • कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट

दिवाली के समय क्रेडिट कार्ड कंपनियां ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ रिटेल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर 5% से 20% के कैशबैक का फायदा मिल जाता है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़े खरीदने पर रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में वाउचर के तौर पर रिडीम कर सकते हैं.

  • नो-कॉस्ट EMI का फायदा

इस फेस्टिव सीजन अगर आप नया फ्रिज, TV, या महंगा स्मार्टफोन खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट EMI का फायदा ले सकते हैं. यानि अपनी सुविधा के अनुसार बिना किसी ब्याज के महंगी चीजों की मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेते समय आपको कंपनी की तरफ से डिस्काउंट नहीं दिया जाता है.

  • छूट और डील्स

कई बार बैंक या कंपनियां चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक्सक्लूसिव डील्स लेकर आते हैं. यानि डील में मिल रहा डिस्काउंट सिर्फ उन ग्राहकों के लिए होगा, जिनके पास संबंधित कार्ड होगा. इस एक्सक्लूसिव डील्स में एक्सट्रा  वाउचर या गिफ्ट कार्ड की सुविधा भी मिलती है.

  • इंटरेस्ट फ्री पीरियड

क्रेडिट कार्ड की एक बड़ी सुविधा इसका इंटरेस्ट फ्री पीरियड है. दिवाली के मौके पर खरीदारी करने पर, अगर आप बिल का ड्यू डेट से पहले पूरा अमाउंट पे कर देते हैं, तो आपको 45 से 50 दिनों तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ता. यह आपको अपनी सैलरी आने तक भुगतान को टालने का समय देता है.

  • डेबिट कार्ड के मुकाबले ज्यादा सेफ्टी

ऑनलाइन खरीदारी के समय क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के मुकाबले ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि फ्रॉड होने पर आपकी सेविंग्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है. इसके अलावा बैंक से आप क्रेडिट कार्ड के लिए इंश्योरेंस का ऑप्शन भी ले सकते हैं. फ्रॉड की स्थिति में जितने का नुकसान आपको होगा, उस अमाउंट की भरपाई बैंक की तरफ से की जाएगी.

