Health Insurance: एक चाय की कीमत पर 3 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज फ्री, इस UPI ऐप से ले सकते हैं पॉलिसी

HDFC ERGO Health Insurance: दिन-ब-दिन बढ़ते इलाज के खर्चों से मिडिल क्लास (Middle Class) सबसे ज्यादा परेशान हैं. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया वाले दौर में सैलरी या व्यवसाय से होने वाली आय घर खर्च, बच्चों की फीस और अन्य दूसरे कामों में खर्च हो जाती है. ऐसे में अगर हेल्थ से जुड़ी दिक्कत (Health Problem) हो जाए, तो इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है. या फिर किसी और जरूरी काम के लिए जमा किए गए पैसे इलाज में खर्च हो जाते हैं. इमरजेंसी के इन खर्चों से बचने के लिए 'हेल्थ इंश्योरेंस' (Cheapest Health Insurance) एक सरल उपाय है.
बेहद सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस
हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो सबसे पहले लोग प्रीमियम के खर्चे से डरते हैं. आम धारणा है कि प्रीमियम महंगा होगा. हालांकि ऐसी कई इंश्योरेंस स्कीम मार्केट में एवलेबल हैं, जिनमें प्रीमियम बेहद सस्ता होता है. ऐसी ही एक स्कीम लेकर आई है इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी ERGO. लोगों को 'सुरक्षा संकल्प' नाम से कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी.
इस पॉलिसी के तहत ओपीडी से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट होने तक का खर्च कवर किया जा सकेगा. इसने एक सस्ते इंश्योरेंस प्लान के लिए फोनपे (PhonePe) के साथ पार्टनरशिप की है, जिसका मकसद 'मिसिंग मिडिल क्लास' के लिए कम कीमत पर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस देना है.
चाय के खर्चे जितना प्रीमियम
आजकल एक चाय की कीमत भी 15 से 20 रुपये हो गई है और इससे भी कम कीमत पर ये हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है. इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 3 लाख रुपये तक कवरेज मिलता है, जिसका प्रीमियम 12 रुपये प्रतिदिन से शुरू होता है. एचडीएफसी ERGO और फोनपे की ओर से जारी किए गए ज्वाइंट रिलीज के अनुसार, 3 लाख रुपये तक के कवर और बाकी बेनिफिट का प्रीमियम रोजाना के हिसाब से करीब 12 रुपये पड़ेगा. यानी हर महीने का करीब 360 रुपये और सालाना 4,380 रुपये प्रीमियम देना होगा.
इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियतें
- अस्पताल में भर्ती होने का कवरेज: अस्पताल में भर्ती होने पर ₹3 लाख तक का कवरेज मिलेगा.
- दैनिक भत्ता: अस्पताल में भर्ती होने पर 15 दिनों के लिए ₹2,000 प्रति दिन का भत्ता मिलेगा.
- अतिरिक्त भत्ता: अगर किसी वेक्टर-जनित बीमारी (जैसे डेंगू, मलेरिया आदि) के कारण भर्ती हुए हैं, तो 10 दिनों के लिए ₹1,500/दिन का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा.
- अन्य खर्चों का कवरेज: ग्राहक चाहें तो सर्जिकल आइटम, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज (प्रशासनिक शुल्क) जैसी कंज्यूमेबल वस्तुओं (consumables) को भी कवर करवा सकते हैं.
- डॉक्टर से परामर्श: इसमें असीमित जनरल फिजिशियन टेली-कंसल्टेशन (फोन पर डॉक्टर से सलाह) और ₹2,000 तक की व्यक्तिगत (in-person) कंसल्टेशन भी शामिल है.
- उम्र सीमा: यह योजना मुख्य रूप से 18 से 30 वर्ष के लोगों के लिए है, जिनमें से कई लोग पहली बार बीमा खरीद रहे हैं.
- आसान पॉलिसी खरीद: पॉलिसी खरीदना और जारी कराना पूरी तरह से PhonePe ऐप के माध्यम से किया जा सकता है.
- कैशलेस ट्रीटमेंट: कैशलेस इलाज के लिए एक 'मिसिंग मिडिल हॉस्पिटल नेटवर्क' उपलब्ध है.
- किफायती प्रीमियम: 3 लाख रुपये के कवरेज और अन्य लाभों के लिए प्रीमियम ₹12/दिन से शुरू होता है.
फोनपे ऐप से खरीद सकेंगे पॉलिसी
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 करोड़ भारतीयों को 'मिसिंग मिडिल' कहा जाता है. इन लोगों के पास किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. ऐसे में उनके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है. HDFC ERGO की ये पॉलिसी खासतौर पर 18 से 30 साल की उम्र वर्ग के लोगों के लिए है. इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हो सकते हैं, जो पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होंगे. इस पॉलिसी को फोन पे (PhonePe) ऐप से खरीदा जा सकेगा और ये तुरंत जारी हो जाएगी.
