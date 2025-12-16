पिता की उम्र 50 के पार है तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही रहेगा? पॉलिसी खरीदने से पहले ये जरूरी बातें जान लें

जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, वैसे ही इलाज का खर्च भी बढ़ रहा है.खासकर जब माता पिता की उम्र 50 साल के पार होती है तो बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है और इलाज का खर्च भी काफी महंगा हो जाता है. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने से अस्पताल में भर्ती होने से लेकर टेस्ट, दवाइयों और इलाज का बड़ा खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है और परिवार पर अचानक पैसे को बोझ नहीं आता.

50 से ज्यादा उम्र वालों के लिए प्लान चुनते समय दें ध्यान

इस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ प्रीमियम ही नहीं बल्कि कवरेज भी देखना जरूरी होता है. ऐसा प्लान चुनें जिसमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपये का कवर हो. वेटिंग पीरियड ज्यादा न हो. पहले से मौजूद बीमारियों का कवर मिले और नेटवर्क अस्पतालों की संख्या अच्छी हो ताकि इलाज के समय परेशानी न आए.

यहां हम आपको 5 हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं जो 50 से ज्यादा उम्र के लोग ले सकते हैं...

स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट (Star Health Senior Citizen Red Carpet)

यह प्लान खासतौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें पहले से मौजूद बीमारियों के लिए कम समय में कवर मिल जाता है. हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च भी शामिल रहता है. कैशलेस अस्पतालों का नेटवर्क भी अच्छा है. हालांकि प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है. इसमें 1 लाख से ₹25 लाख तक कवर मिल सकता है.

एचडीएफसी एर्गो माय हेल्थ (HDFC ERGO My Health Suraksha Plan)

यह प्लान 50 साल से ज्यादा उम्र के माता पिता के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसमें बड़ी सम इंश्योर्ड का विकल्प मिलता है और साल दर साल नो क्लेम पर कवर बढ़ने का फायदा भी मिलता है. डे केयर ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस खर्च भी इसमें शामिल रहता है. शहरों में रहने वालों के लिए यह प्लान काफी काम का है. इसमें 3 लाख से ₹75 लाख तक कवर मिल सकता है.

निवा बूपा सीनियर फर्स्ट(Niva Bupa Senior First)

इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड कम रखा गया है. साथ ही इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च का अच्छा कवर मिलता है. ऑनलाइन प्रोसेस आसान है और कैशलेस क्लेम की सुविधा भी बढ़िया मानी जाती है. इसमें 25 लाख तक कवर मिल सकता है.

केयर सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान (Care Senior citizens Health insurance policy)

यह प्लान बजट में रहने वाला ऑप्शन है और 50 प्लस उम्र वालों के लिए ठीक माना जाता है. इसमें जरूरी इलाज और डे केयर प्रोसीजर कवर होते हैं. छोटे शहरों में भी इसके नेटवर्क अस्पताल मिल जाते हैं. जो लोग पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उनके लिए यह प्लान समझने में आसान है.

यूनाइटेड इंडिया सीनियर सिटीजन पॉलिसी (United India Senior Citizen insurance )

सरकारी बीमा कंपनी का यह प्लान भरोसे के लिए जाना जाता है. प्रीमियम प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले कम हो सकता है. हालांकि कवरेज और सुविधाएं थोड़ी सीमित हो सकती हैं. फिर भी जिन लोगों को सरकारी स्कीम पर भरोसा ज्यादा होता है उनके लिए यह एक सुरक्षित विकल्प है.

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

50 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जल्दबाजी न करें. पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ें. खासकर वेटिंग पीरियड. सब लिमिट और पहले से मौजूद बीमारियों से जुड़े नियम जरूर समझें. अगर पिता की उम्र ज्यादा है या पहले से कोई बीमारी है तो सीनियर सिटीजन स्पेशल प्लान लेना ज्यादा सही रहता है. सही पॉलिसी भविष्य में आपके बड़े खर्च को बचा सकती है.