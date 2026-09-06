बिहार में बाढ़ ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार; 10 रेल गाड़ियां हुई रद्द, चेक करें आपकी ट्रेन भी तो नहीं है लिस्ट में

बिहार में उफनती नदियों और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के तहत पटना-गया रेलखंड (Patna Gaya Rail Section) पर स्थिति गंभीर बनी हुई है.

पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों के बीच स्थित रेल पुल संख्या 21 (Bridge No. 21) के पास जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने डाउन लाइन पर ट्रेनों के परिचालन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. इसके चलते कई लोकल मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है और लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है. पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम पुल और जलस्तर की स्थिति पर 24 घंटे लगातार नजर रख रही है. सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद ही डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू की जाएगी.

ये ट्रेनें 7 सितंबर को रहेंगी रद्द

63242 गया – पटना MEMU

63244 गया – पटना MEMU

63245 पटना – गया MEMU

63247 पटना – गया MEMU

63248 गया – पटना MEMU

63251 पटना – गया MEMU

63256 गया – पटना MEMU

63274 पटना – राजगीर MEMU

63250 गया – पटना MEMU

63253 पटना – गया MEMU

रूट बदलकर चलाई जा रहीं 6 प्रमुख ट्रेनें

ट्रैक पर पानी भरने के कारण कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है.

ट्रेन सं. 18625 (पूर्णिया कोर्ट – हटिया एक्सप्रेस): 7 सितंबर को यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग BKPL–RGD–TIA–PMI–BNF होकर PNBE–GAYA–KQR की दिशा में चलेगी.

7 सितंबर को यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग BKPL–RGD–TIA–PMI–BNF होकर PNBE–GAYA–KQR की दिशा में चलेगी. ट्रेन सं. 18626 (हटिया – पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस): 7 सितंबर को यह ट्रेन BNF–PMI–TIA–RGD–BKPL होकर KQR–GAYA–PNBE मार्ग से गुजरेगी.

7 सितंबर को यह ट्रेन BNF–PMI–TIA–RGD–BKPL होकर KQR–GAYA–PNBE मार्ग से गुजरेगी. ट्रेन सं. 13329 (धनबाद – पटना एक्सप्रेस): परिवर्तित मार्ग BNF–PMI–TIA–IPR–FUT–PNBE होकर संचालित होगी.

परिवर्तित मार्ग BNF–PMI–TIA–IPR–FUT–PNBE होकर संचालित होगी. ट्रेन सं. 13330 (पटना – धनबाद एक्सप्रेस): यह ट्रेन PNBE–FUT–IPR–TIA–PMI–BNF मार्ग से चलेगी.

यह ट्रेन PNBE–FUT–IPR–TIA–PMI–BNF मार्ग से चलेगी. ट्रेन सं. 15137 (राजगीर – बनारस एक्सप्रेस): परिवर्तित मार्ग PNBE–ARA–BXR–DDU होकर अपने गंतव्य तक जाएगी.

परिवर्तित मार्ग PNBE–ARA–BXR–DDU होकर अपने गंतव्य तक जाएगी. ट्रेन सं. 15138 (बनारस – राजगीर एक्सप्रेस): डायवर्ट होकर DDU–BXR–ARA–PNBE मार्ग से संचालित की जाएगी.

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रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति (Live Status) और सही रूट की जानकारी अवश्य ले लें. रेलवे के नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या वेबसाइट के जरिए ट्रेन का लाइव स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा, किसी भी भ्रम या रेलवे संबंधी जानकारी के लिए 139 नंबर पर कॉल करके पूछताछ की जा सकती है.

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