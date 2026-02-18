Aadhaar Update February 2026: आधार ऐप से कैसे करें घर का पता अपडेट? ये रहा आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Aadhaar Update February 2026: आधार कार्ड में घर का पता अपडेट करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गई है. अब लोग UIDAI के नए आधार ऐप की मदद से घर के एड्रेस को आसानी से अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए पहले लोगों को आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और कागजी दस्तावेज जमा करने होते थे. लेकिन अब पूरा काम घर बैठे आसानी से स्मार्टफोन से किया जा सकता है. इससे न केवल समय बचता है, बल्कि लोगों को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है.

एड्रेस अपडेट करना हुआ आसान

आधार ऐप से एड्रेस अपडेट करने की सुविधा खास तौर पर कामकाजी लोगों, बुजुर्गों और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके लिए बस आपके पास आधार से लिंक मोबाइल फोन नंबर और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. इसी कड़ी में आइए जानते हैं आप ऐप के जरिए एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं...

एड्रेस अपडेट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस