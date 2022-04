Bank Holidays in April, 2022 : आने वाले हफ्तों में इतने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Bank Holidays : अप्रैल में बैंकों की कुल 15 छुट्टियां पड़ रही हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अप्रैल महीना शुरू हो चुका है. कुछ दिन भी निकल गए हैं. इस महीने भी काफी त्योहार, खास तारीखें और विशेष अवसर पड़ने वाले हैं, जिनके चलते छुट्टियां पड़ सकती हैं. ऐसे मौकों पर बैंक भी अकसर बंद रहते हैं. हालांकि, किसी राज्य के बैंक बंद रहेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य में उस त्योहार या अवसर की कितनी मान्यता है यानी इसका सेलिब्रेशन वहां होता है या नहीं. हर साल केंद्रीय रिजर्व बैंक देश के सरकारी और निजी बैंकों के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी करता है. इसमें तीन कैटगरी होती हैं- 'Holiday under the Negotiable Instruments Act,' 'Holiday under the Negotiable Instruments Act and Real Time Gross Settlement Holiday,' और 'Banks' Closing of Accounts'.