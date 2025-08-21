UP Group C Bharti 2025: आने वाली है यूपी में ग्रुप सी की बंपर भर्ती, PET पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका

UP Group C Bharti 2025: यूपी पीईटी भर्ती परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि ग्रुप सी के पदों पर बंपर वैकेंसी आने वाली है. उत्तर प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त कार्यालयों में कार्यालयों में सरकारी नौकरी (Govt Jobs) आने वाली है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब मंडलायुक्त कार्यालयों में 378 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है. जिला लेवल पर जूनियर असिस्टेंट के 2430 पद के लिए स्वीकृत है.इसमें से 1623 पद खाली है.

इन पदों में 1257 पदों पर भर्ती के लिए आयोग की ओर से लिखित परीक्षा हो चुकी है. अब बचे हुए सीटों में खाली पद 366 पर प्रस्ताव भेजा है. इन पदों पर जल्द ही नोटिफिकेशन होने वाला है. ये भर्ती उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने पीईटी की परीक्षा दी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, पीईटी के नतीजे घोषित होने के बाद इन खाली पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी.

इस दिन हुई थी पीईटी की परीक्षा

यूपी पीईटी (PET Result 2025) की परीक्षा इस बार 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्ट में की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी. दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन से पांच बजे तक चलेगी. इस बार पीईटी के लिए 25.32 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. अब पीईटी में एक बार शामिल होने वाले उम्मीदवारों को तीन साले के लिए मान्य दिया जाएगा. इससे उन्हें राहत मिलेगी. पहले पीईटी स्कोर केवल 1 साल के लिए ही मान्य था.

पीईटी स्कोर से कहां मिलती है नौकरी

यूपीएसएसएससी ने ग्रुप सी तक के पदों पर भर्ती के लिए दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है, पीईटी के स्कोर के आधार पर अलग-अलग ग्रुप सी भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करता है.

ये भी पढ़ें-BPSC Exam: इस दिन होगी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भर्ती की प्री परीक्षा, आयोग ने जारी की तारीख