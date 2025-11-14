विज्ञापन
Bank Holiday Today : आज 14 नवंबर को बैंक खुला है या बंद? ब्रांच जाने से पहले देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today on November 14, 2025: हर राज्य की अपनी छुट्टियां होती हैं, इसलिए RBI की हॉलिडे लिस्ट देख लेना जरूरी है.अक्सर होता यह है कि बिना चेक किए लोग बैंक पहुंच जाते हैं और ब्रांच पर जाकर पता चलता है कि आज हॉलिडे है.

Bank Holiday On November 14, 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2025 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है.
आज यानी 14 नवंबर को कई लोग बैंक से जुड़ा काम लेकर घर से निकलने वाले हैं, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर आज बैंक खुला है या बंद? अगर आप बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले अपने राज्य की RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) जरूर देख लें. आज बाल दिवस यानी चिल्ड्रेन्स डे है जो कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर मनाया जाता है.इसलिए आज लोग और ज्यादा कंफ्यूज हैं.

हर राज्य की अपनी छुट्टियां होती हैं, इसलिए RBI की हॉलिडे लिस्ट देख लेना जरूरी है.अक्सर होता यह है कि बिना चेक किए लोग बैंक पहुंच जाते हैं और ब्रांच पर जाकर पता चलता है कि आज हॉलिडे है.ऐसे में 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार के दिन बैंक जाने से पहले जान लें कहीं आपके यहां छुट्टी तो नहीं.

क्या 14 नवंबर 2025 को बैंक की छुट्टी है?

RBI के 2025 हॉलिडे कैलेंडर के हिसाब से 14 नवंबर को देशभर में कोई बैंक हॉलिडे नहीं है.इसका मतलब है कि  दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई समेत सभी बड़े शहरों में आज बैंक सामान्य तरीके से खुले रहेंगे.आज डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरेंस जैसे सभी काम रूटीन की तरह चलते रहेंगे.

चिल्ड्रेन्स डे को RBI ने बैंक हॉलिडे में शामिल नहीं किया है, इसलिए आज का दिन एक नॉर्मल वर्किंग डे है.

बिहार में आज वोट गिनती है… क्या वहां बैंक बंद रहेंगे?

आज बिहार में इलेक्शन रिजल्ट को लेकर काउंटिंग होगी. बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो फे में मतदान हुआ था और आज नतीजे आने वाले हैं.काउंटिंग डे होने की वजह से कई लोगों को लगा कि शायद बिहार में बैंक बंद हो सकते हैं. लेकिन RBI ने बिहार के लिए भी 14 नवंबर को कोई हॉलिडे नहीं रखा है.

मतलब बिहार में भी सभी बैंक आज अपने रेगुलर टाइम पर खुले रहेंगे.हां, कुछ जगह काउंटिंग की वजह से सिक्योरिटी या ट्रैफिक का असर पड़ सकता है, लेकिन ब्रांच पूरे दिन काम करेगी. हालांकि,अगर ब्रांच बंद मिले तो डिजिटल बैंकिंग से काम हो जाएगाअगर किसी वजह से ब्रांच बंद भी हो, तो भी चिंता की बात नहीं है. आज लगभग हर बैंक सर्विस मोबाइल पर मिल जाती है.

ये सर्विस रहेंगी चालू

आप UPI, IMPS, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं. इनमें चेक बुक ऑर्डर करना, बिल पेमेंट, प्रीपेड फोन रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, होटल और ट्रैवल टिकट बुकिंग जैसे काम शामिल हैं. 
 

