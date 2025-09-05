Bank Holiday Today: क्या RBI ने 5 सितंबर की छुट्टी कैंसिल कर दी? जानें आपके शहर में आज बैंक खुला है या बंद?

आज 5 सितंबर है और लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बैंक खुले हैं या बंद(Banks Open or Closed Today). दरअसल, आरबीआई ने ठीक एक दिन पहले यानी 4 सितंबर को नया सर्कुलर जारी किया और साफ कर दिया कि पहले घोषित हुई बैंक हॉलिडे अब कैंसिल कर दी गई है. यानी आज यानी 5 सितंबर को बैंक और फाइनेंशियल मार्केट खुले हैं. लेकिन अब 8 सितंबर 2025 (सोमवार) को बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन ईद-ए-मिलाद की हॉलिडे होगी.

आरबीआई का नया सर्कुलर

आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर बताया है कि ईद-ए-मिलाद का छुट्टी का दिन बदल गया है. आरबीआई ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 सितंबर को घोषित की गई छुट्टी रद्द कर दी है और अब इसे 8 सितंबर (सोमवार) को शिफ्ट कर दिया गया है. इसका असर सिर्फ बैंकों पर ही नहीं बल्कि कई फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी पड़ेगा.इस वजह से बैंक और कई फाइनेंशियल मार्केट 5 सितंबर को नॉर्मल तरीके से काम करेंगे, लेकिन 8 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे रहेगा.

ट्रांजैक्शन और मार्केट पर असर

आरबीआई के मुताबिक, 8 सितंबर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट और रुपया इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में कोई ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट नहीं होगा. जबकि 5 सितंबर को ये सभी मार्केट सामान्य तरीके से खुले रहेंगे.सभी पेंडिंग ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट 9 सितंबर (मंगलवार) को किया जाएगा. यहां तक कि 4 सितंबर को हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन का सेटलमेंट भी 9 सितंबर को ही होगा.

आरबीआई ने यह भी कहा कि Standing Deposit Facility (SDF) और Marginal Standing Facility (MSF) विंडो अब नए हॉलिडे के हिसाब से चलेंगी. यानी 5 सितंबर को बैंकिंग सुविधाएं नॉर्मल रहेंगी और 8 सितंबर को बंद होंगी.

आज कहां कहां बंद रहेंगे बैंक?

RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट(RBI Holiday List) के मुताबिक, 5 सितंबर को भी देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि अलग-अलग राज्यों में त्यौहार मनाए जा रहे हैं. इस दिन अहमदाबाद, नागपुर, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, श्रीनगर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, रांची और विजयवाड़ा जैसे शहरों में आज बैंक बंद रहेंगे. यहां ईद-ए-मिलाद और थिरुवोनम के मौके पर हॉलिडे घोषित है.

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी अब 8 सितंबर को ही रहेगी.

सितंबर की अपकमिंग बैंक हॉलिडे लिस्ट (Upcoming Bank Holiday Sepetember 2025)

6 सितंबर को गंगटोक, जम्मू, रायपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

12 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में बैंक हॉलिडे होगी.

22 सितंबर को जयपुर में नवरात्र स्थापना पर बैंक बंद रहेंगे.

23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरी सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी रहेगी.

29 सितंबर को महा सप्तमी और 30 सितंबर को महा अष्टमी पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

इस तरह सितंबर में कई दिन ऐसे हैं जब बैंक बंद रहेंगे.यानी इस बार सितंबर का महीना बैंक हॉलिडे (September 2025 Bank Holidays) से भरा हुआ है. आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट (Bank holidays list India 2025)के मुताबिक, देशभर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे.इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छुट्टियों के अलावा त्योहारों और वीकेंड की छुट्टी भी शामिल है.राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छुट्टियों के अलावा सितंबर 2025 में सभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही हर रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे.

बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करना जरूरी

अगर आपको जरूरी बैंक काम निपटाना है तो पहले से प्लान कर लें. बैंक की छुट्टियां (State-Wise Bank Holiday List) हर राज्य में एक जैसी नहीं होतीं. इसलिए जरूरी है कि आप अपने राज्य की बैंक हॉलिडे लिस्ट(September bank holidays list) देखकर ही ब्रांच जाएं.