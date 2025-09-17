विज्ञापन
Bank Holiday Today: विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आज बैंक खुला है या बंद, घर से निकलने से पहले फटाफट कर लें चेक

Bank Holiday in India For Vishwakarma Puja 2025: अगर आपके पास कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें और उसी हिसाब से प्लान बनाएं. ताकि कोई दिक्कत न हो.

Vishwakarma Puja Bank Holiday on September 17, 2025: ज्यादातर  लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बैंक खुले हैं या बंद.
नई दिल्ली:

देश में हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा (Vishwakarma Puja 2025) बड़े उत्साह से मनाई जाती है. इस दिन लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और कई राज्यों में स्थानीय छुट्टी भी रहती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार 17 सितंबर 2025 को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे या फिर सामान्य कामकाज होगा.

ज्यादातर  लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बैंक खुले हैं या बंद(Banks Open or Closed Today). तो चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में बैंक की छुट्टी है या नही(Banks Open or NOT Today)?

17 सितंबर को बैंक खुला है या नहीं?

भारतीय रिजर्व बैंक की हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) के अनुसार विश्वकर्मा पूजा कोई राष्ट्रीय बैंक अवकाश नहीं है. इसका मतलब यह है कि 17 सितंबर को केवल कुछ राज्यों और इलाकों में ही बैंक बंद रहेंगे. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इस दिन बैंक खुले रहेंगे और सामान्य तरीके से कामकाज होगा.

किन राज्यों में  बैंक बंद रहेंगे?

विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय छुट्टी रहेगी. यहां सरकारी दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों के साथ-साथ बैंकों में भी छुट्टी रहेगी. लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रहेंगी. इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो पहले अपने राज्य की हॉलिडे लिस्ट (State-wise Bank Holiday List 2025)जरूर देख लें.

सितंबर 2025 की अपकमिंग बैंक हॉलिडे लिस्ट

17 सितंबर के बाद इस महीने और भी कई बैंक हॉलिडे (Upcoming Bank Holidays September 2025) आने वाले हैं. चलिए जानते हैं आने वाले हफ्ते में कब-कब बैंक बंद रहने वाले हैं...

  • 22 सितंबर को राजस्थान में नवरात्र स्थापना की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
  • 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जयंती के मौके पर बैंक हॉलिडे रहेगा.
  • 29 सितंबर को त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महाषष्ठी और महाअष्टमी पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 30 सितंबर को त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में दुर्गा पूजा और महाअष्टमी के कारण बैंक बंद रहेंगे.

वीकेंड की छुट्टियां

RBI नियम के अनुसार हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. इस महीने 21 सितंबर को रविवार, 27 सितंबर को चौथा शनिवार और 28 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग कर सकेंगे इस्तेमाल

इन छुट्टियों के दौरान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं लगातार उपलब्ध रहेंगी. हालांकि चेक क्लियरिंग और कुछ ऑफलाइन बैंकिंग कामकाज इन दिनों नहीं हो पाएंगे.

इसलिए अगर आपके पास कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो अपने राज्य की हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें और उसी हिसाब से प्लान बनाएं.

