Banks Open or Close Today: आज के डिजिटल युग में बैंक से जुड़े बहुत सारे काम ऑनलाइन ही होने लगे हैं. हालांकि आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, पासबुक अपडेट कराने या कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से लेकर ऐसे और भी कई कामों के लिए बैंक के ब्रांच विजिट करना होता है. सरकारी हो या प्राइवेट, जॉब करने वाले या फिर अपना बिजनेस चलाने वाले ज्‍यादातर लोग सोमवार से शुक्रवार तक ज्‍यादा व्‍यस्‍त होते हैं और ऐसे में बैंक से जुड़े कामों के लिए शनिवार का दिन तय करके रखते हैं. सोचते हैं कि बैंक से जुड़े काम, शनिवार को ही निपटा लिए जाएं. लेकिन बैंक हर शनिवार को खुले नहीं रहते, कुछ शनिवारों को बैंक बंद रहते हैं. ऐसे में अगर आपने भी बैंक से जुड़े कामों के लिए शनिवार का दिन तय कर रखा है तो घर से निकलने से पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि आज बैंक खुले हैं या बंद. आज 17 जनवरी, शनिवार को बैंक खुला है या बंद (Is Today Bank Open or Close), ये हम आपको बता दे रहे हैं.

तमिलनाडु में उझावर थिरुनाल त्‍यौहार

बैंकों में छुट्टियों के लिए RBI की हॉलीडे लिस्‍ट को फॉलो किया जाता है. RBI की हॉलीडे लिस्‍ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर कोई पर्व-त्‍यौहार हो तो देश के सभी राज्‍यों, सभी शहरों में बैंकों की छुट्टियां होती है और वे बंद होते हैं. वहीं क्षेत्रीय या राज्‍य स्‍तर के पर्व-त्‍यौहारों में केवल उसी राज्‍य या क्षेत्र में बैंक बंद रहते हैं, जबकि बाकी राज्‍यों में खुले होते हैं. अब जैसे कि तमिलनाडु में 'उझावर थिरुनाल' का त्योहार है, तो जाहिर तौर पर वहां बैंकों की छुट्टियां रहेंगी. यानी वहां बैंक बंद रहेंगे.

बाकी राज्‍यों, शहरों में बैंक खुला है या बंद?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, महीने में कुछ ही शनिवार को बैंक खुले रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार को बंद रहते हैं. जी हां, केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार, हर महीने के दूसरे और आखिरी शनिवार को सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहते हैं. आज चूंकि 17 जनवरी है और ये महीने का तीसरा शनिवार है. ऐसे में बाकी राज्‍यों के सभी शहरों में बैंक खुले रहेंगे.

इस महीने कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की यह लिस्ट जरूर देख लें. जनवरी के बचे हुए दिनों में कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं:

17 जनवरी (शनिवार): तमिलनाडु में 'उझावर थिरुनाल' का त्योहार है. इसको लेकर चेन्‍नई और तमिलनाडु के अन्‍य शहरों में कई बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

तमिलनाडु में 'उझावर थिरुनाल' का त्योहार है. इसको लेकर चेन्‍नई और तमिलनाडु के अन्‍य शहरों में कई बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 23 जनवरी (शुक्रवार): नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंकों का अवकाश रहेगा.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंकों का अवकाश रहेगा. 26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस (Republic Day) के अवसर पर पूरे भारत में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे.

बैंक बंद होने पर कौन-सी सेवाएं चालू रहेंगी?

बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद आपको डिजिटल लेनदेन में कोई परेशानी नहीं होगी. आप कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. जैसे कि कैश निकालने के लिए एटीएम की सुविधा हमेशा की तरह उपलब्ध रहेगी. डिजिटल पेमेंट का विकल्‍प भी आपके लिए खुला है. आप UPI, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए आप कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं भी तय समय के अनुसार काम करती रहेंगी.