आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए स्कीम में इनकम या किसी और शर्त पूरी होने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर, बस करना होगा ये काम

अगर आपकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है तो आपको आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कार्ड से आपको और आपके पार्टनर को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर. ये पूरी स्कीम क्या है? कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस खबर में देते हैं. 

क्या है वय वंदना कार्ड?

ये कार्ड हर साल 5 लाख का हेल्थ कवर देता है, उन सभी लोगों को जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है. अगर कोई पहले से आयुष्मान भारत पीएम-जय स्कीम का फायदा ले रहा है, तो उसे 5 लाख का एक्स्ट्रा टॉप-अप मिलेगा. यहां तक कि अगर आपक पास प्राइवेट कंपनी का हेल्थ कवर है, तो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं.

स्कीम का बेनिफिट किसे मिलेगा?  

स्कीम में इनकम या किसी और शर्त पूरी होने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. अगर आप ओल्ड कपल हैं को 5 लाख का हेल्थ कवर दोनों में शेयर होगा.

क्या सरकारी पेंशन पाने वालों को भी मिलेगी ये सुविधा

अगर आप CGHS, ECHS जेसी हेल्थ स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अपनी वर्तमान स्कीम को जारी रख सकते हैं या फिर इस वय वंदना कार्ड स्कीम का सलेक्शन कर सकते हैं.

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें?

  • अपने मोबाइल में आयुष्मान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें.
  • ऐप खोलें और 'Login as beneficiary' या 'operator' ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनें.
  • कैप्चा डालें, मोबाइल नंबर डालें और ऑथेंटिकेशन का तरीका चुनें.
  • ओटीपी और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
  • ऐप को फोन की लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन दें.
  • अब बेनिफिशियरी की डीटेल डालें – जैसे कि राज्य का नाम और आधार से जुड़ी जानकारी.
  • अगर सिस्टम में नाम नहीं आता, तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया को फॉलो करें और ओटीपी के लिए कंसेंट दें.
  • डिक्लेरेशन दें और जरूरी फ़ील्ड भरें.
  • बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर और ओटीपी डालें.
  • कैटेगरी और पिन कोड समेत बाकी जानकारी भरें.
  • फैमिली मेंबर्स की डीटेल जोड़ें और सबमिट करें.

जब ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा और अप्रूवल मिल जाएगा, तो आप अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

