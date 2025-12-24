Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड से कहां-कहां मुफ्त में करवा सकते हैं इलाज, कैसे चेक करें अस्पतालों की लिस्ट?

देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना के तहत आयुष्मान कार्डहोल्डर्स को गंभीर बीमारियों के इलाज पर लाखों रुपए तक की सुविधा मुफ्त मिलती है. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आयुष्मान कार्ड से इलाज आखिर किन अस्पतालों में कराया जा सकता है. अगर आपको भी यह जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको बताएंगे. पहले इस योजना के बारे में जानते हैं.

आयुष्मान भारत योजना क्या है? (What is Ayushman Bharat Scheme?)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है. इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सरकारी और लिस्टेड निजी अस्पतालों में मिलता है. इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज से राहत देना है.

आयुष्मान कार्ड से कहां इलाज संभव है? (Where can you get treatment using Ayushman card?)

आयुष्मान कार्ड से इलाज केवल उन्हीं अस्पतालों में कराया जा सकता है, जो इस योजना के तहत लिस्टेड यानी सूचीबद्ध हैं. इसमें शामिल हैं:

सरकारी अस्पताल

जिला अस्पताल

मेडिकल कॉलेज

चुने हुए निजी अस्पताल

याद रखिए हर निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा हो, यह जरूरी नहीं है.

कौन-कौन से इलाज मुफ्त होते हैं? (Which treatments are covered for free?)

आयुष्मान कार्ड के तहत 1,500 से ज्यादा बीमारियों और सर्जरी का इलाज मुफ्त है. इनमें हार्ट सर्जरी, किडनी डायलिसिस, कैंसर का इलाज, हड्डी और न्यूरो सर्जरी, डिलीवरी और महिला स्वास्थ्य सहित कई बीमारियां शामिल हैं. इलाज में जांच, दवाइयां, ऑपरेशन और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल होता है.

अपने नजदीकी आयुष्मान अस्पताल का पता कैसे लगाएं? (How to find nearby Ayushman empanelled hospital?)

आप घर बैठे आसानी से यह पता लगा सकते हैं:

स्टेप 1- आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. स्टेप 2- “Find Hospital” या “Hospital Search” विकल्प चुनें.

“Find Hospital” या “Hospital Search” विकल्प चुनें. स्टेप 3 - अपना राज्य, जिला और अस्पताल का प्रकार चुनें.

अपना राज्य, जिला और अस्पताल का प्रकार चुनें. स्टेप 4 - स्क्रीन पर लिस्टेड अस्पतालों की पूरी जानकारी आ जाएगी.

इसके अलावा आप आयुष्मान हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.

अस्पताल में इलाज से पहले क्या ध्यान रखें? (Important things to remember before treatment)

अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा हो

अपना आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड साथ रखें

इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल से पुष्टि कर लें

किसी भी अतिरिक्त शुल्क की मांग होने पर शिकायत करें

आयुष्मान कार्ड का सही जानकारी के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो यह लाखों रुपए के इलाज का बोझ कम कर सकता है. अगर आप जान लेते हैं कि कौन-सा अस्पताल इस योजना में शामिल है, तो इलाज के समय किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसलिए अपने नजदीकी आयुष्मान अस्पताल की जानकारी जरूर रखें.