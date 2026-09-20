विदेशों में ड्राइविंग का लेना चाहते हैं मजा, घर बैठे ऐसे बनवाएं IDP; जानें प्रोसेस और फीस की पूरी जानकारी

International Driving Permit Online 2026: इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) कोई नया लाइसेंस नहीं है, बल्कि यह किसी चालक के भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से मान्यता प्राप्त आधिकारिक बहुभाषी अनुवाद होता है. कई लोकप्रिय वैश्विक पर्यटन स्थल भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को स्वीकार करते हैं, बशर्ते वह अंग्रेजी में छपा हो और उस पर फोटो स्पष्ट हो, लेकिन नीचे दर्ज कुछ परिस्थितियों में चालक के पास आईडीपी होना जरूरी हो जाता है.

जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, स्पेन और ग्रीस जैसे देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस सीधे स्वीकार नहीं किया जाता. हालांकि, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भारतीय लाइसेंस को अस्थायी रूप से स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वहां स्थानीय भाषा में अनुवाद कराना काफी महंगा और पेचीदा होता है. ऐसे में भारत से ही आईडीपी ले जाना एक आसान विकल्प है. भले ही किसी देश का कानून भारतीय लाइसेंस की अनुमति देता हो, लेकिन कई कार रेंटल कंपनियां बिना आईडीपी के पर्यटकों को चाबी सौंपने से साफ इनकार कर देती हैं.

आईडीपी आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ओरिजिनल वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्टिव स्थिति में हो.

कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट.

उस देश का वीजा जहां आप यात्रा करने जा रहे हैं या कंफर्म एयर टिकट.

किसी रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर का साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट.

पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर पहले से रख लेना चाहिए.

IDP के लिए ऐसे करें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन

अब आपको आईडीपी बनवाने के लिए दलालों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है. आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल से आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

IDP से जुड़े मुख्य नियम

मापदंड नियम और दिशा-निर्देश सरकारी फीस 1,000 रुपये (ऑनलाइन ) वैधता जारी होने की तारीख से 1 वर्ष अप्लाई करने का समय यात्रा की तारीख से 15-20 दिन पहले आवेदन करना बेहतर आवेदन का माध्यम परिवहन सारथी' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

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