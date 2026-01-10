Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone से लेकर स्मार्ट टीवी पर मिलने वाली है भारी छूट, तैयार रखें अपनी विशलिस्ट

Flipkart Republic Day Sale 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अपनी विशलिस्ट तैयार कर लीजिए. साल की सबसे बड़ी सेल यानी फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल की डेट सामने आ गईं हैं. इस सेल में आपको भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स देखने को मिलेंगे.

कब से शुरू हो रही है सेल?

फ्लिपकार्ट की ये महा-सेल 17 जनवरी 2026 से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हैं, तो आपके लिए ये सेल 16 जनवरी की रात 12 बजे से ही लाइव हो जाएगी, यानी आपको 24 घंटे पहले ही डील्स हथियाने का मौका मिलेगा.

इन प्रोडक्ट्स पर बरसेगा डिस्काउंट

सेल में लगभग हर कैटेगरी पर बंपर छूट मिलने की उम्मीद है. जैसे-

स्मार्टफोन

आईफोन 16 सीरीज, सैमसंग, पोको, रियलमी और रेडमी जैसे ब्रांड्स पर धांसू डील्स मिलेंगी.

लैपटॉप और गैजेट्स

स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप, टैबलेट और आईपैड्स पर 30% से 50% तक की भारी छूट मिल सकती है.

होम अप्लायंस

स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेस भी बेहद कम कीमतों पर मौजूद होंगे.

सेविंग के एक्स्ट्रा मौके

सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, ग्राहकों को बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक ऑफर्स, महंगे गैजेट्स के लिए नो कॉस्ट EMI की सुविधा मिलेगी.

कैसे पाएं बेस्ट डील?

जैसा आप जानते हैं कि iPhone जैसी हाई-डिमांड वाली चीजें सेल शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, इसलिए आप अभी से फ्लिपकार्ट ऐप पर अपनी पसंदीदा चीजों को विशलिस्ट में डाल लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें. तो तैयार हो जाइए साल की इस सबसे बड़ी सेल का फायदा उठाने के लिए.