Amarnath Yatra 2026: गुलमर्ग–श्रीनगर मार्ग पर शाम 5 बजे के बाद टूरिस्ट वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध, बारामुला पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

3 जुलाई से वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है. श्री अमरनाथ यात्रा के काफिलों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा के दौरान ट्रैफिक का सही प्रबंधन करने के लिए बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने सभी पर्यटकों और गुलमर्ग जाने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक मुख्यालय द्वारा बताई गई ट्रैफिक पाबंदियों का सख्ती से पालन करें.
शाम 5 बजे के बाद टूरिस्ट वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, शाम 5 बजे के बाद किसी भी पर्यटक वाहन को गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर भी किसी पर्यटक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. ये पाबंदियां यात्रा की पूरी अवधि के दौरान लागू रहेंगी. सभी पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और तय समय के भीतर ही अपनी आने-जाने की यात्रा पूरी करें.
आने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे रास्ते में तैनात पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें. ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने और यात्रा के काफिलों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित लोगों का सहयोग जरूरी है.
Traffic Advisory:— Baramulla Police (بارہمولہ پولیس) (@BaramullaPolice) June 30, 2026
During Shri Amarnath Ji Yatra–2026, no tourist vehicles shall be allowed from Gulmarg to Srinagar after 5:00 PM. Tourists are requested to plan their travel accordingly and cooperate with Police & Traffic Police.#baramullaPolice
लोगों के सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
बारामूला पुलिस ने कहा कि ये उपाय पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा, ट्रैफिक नियमन और श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 के सुचारू संचालन के हित में किए गए हैं. इन जरूरी पाबंदियों के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद है और सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक हित में सहयोग की अपेक्षा की जाती है.
पर्यटकों से सहयोग देने की अपील
पर्यटकों, होटल मालिकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और आम जनता से अनुरोध है कि वे तय ट्रैफिक नियमों का पालन करके और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाकर पूरा सहयोग दें. बारामूला पुलिस सभी आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और बिना परेशानी वाला अनुभव सुनिश्चित करने और साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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