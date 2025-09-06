नए GST से कार के शौकीनों की बल्ले-बल्ले! टाटा के बाद टोयोटा का बड़ा ऐलान, 3.5 लाख सस्ती हुई Fortuner

जीएसटी रिफॉर्म के रिजल्ट सामने आने लगे हैं. कार के दीवानों को लगातार खुश खबरी मिल रही है. 5 सितंबर 2025 को जहां टाटा ने अपनी सभी बड़ी गाड़ियों पर रुपये घटाए थे, वहीं अब टोयोटा ने भी अपनी कारें सस्ती करने का ऐलान कर दिया है. दरअसल कंपनी ने जानकारी दी है कि गाड़ियों के रेट 3.49 लाख रुपये तक कम हुए हैं. ये फैसला सरकार के जीएसटी स्लैब में बदलाव को देखते हुए लिया गया है.

यह भी पढ़ें- GST impact: टाटा मोटर्स ने दिया ग्राहकों को तोहफा, 1.45 लाख रुपये तक सस्ती कर दी कारें

फॉर्च्यूनर– 3,49,000 रुपये तक सस्ती

लीजेंडर – 3,34,000 रुपये तक सस्ती

Hilux – 2,52,700 रुपये तक सस्ती

वेलफायर – 2,78,000 रुपये तक सस्ती

Crysta – 1,80,600 रुपये तक सस्ती

हाइक्रॉस – 1,15,800 रुपये तक सस्ती

केमरी – 1,01,800 रुपये तक सस्ती

Taisor – 1,11,100 रुपये तक सस्ती

हाइराइडर – 65,400 रुपये तक सस्ती

ग्लैंजा – 85,300 रुपये तक सस्ती

Rumion – 48,700 रुपये तक सस्ती

टाटा मोटर्स ने दी ग्राहकों को खुशखबरी

कंपनी ने बताया है, उसकी छोटी कार टियागो की कीमत में 75,000 रुपये, टिगोर की कीमत में 80,000 रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कमी आएगी.

टियागो- 75,000 रुपये सस्ती

टिगोर- 80,000 रुपये सस्ती

अल्ट्रोज- 1.10 लाख रुपये सस्ती

पंच- 85,000 रुपये सस्ती

नेक्सन- 1.55 लाख रुपये सस्ती

कर्व- 65,000 रुपये सस्ती

हैरियर- 1.4 लाख रुपये सस्ती

सफारी- 1.45 लाख रुपये सस्ती

कब से मिलेंगी सस्ती गाड़ी?

कंपनी ने जानकारी दी है कि 22 सितंबर के बाद से गाड़ियों की कम कीमतें लागू हो जाएंगी. वहीं टाटा मोटर्स ने भी जीएसटी के नए रेट्स के बाद ही अपनी कारें सस्ती करने का फैसला किया है. एक बात साफ है कार के दीवानों के लिए अपनी सपनों की गाड़ी खरीदने का सही मौका मिल गया है.