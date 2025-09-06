विज्ञापन
नए GST से कार के शौकीनों की बल्ले-बल्ले! टाटा के बाद टोयोटा का बड़ा ऐलान, 3.5 लाख सस्ती हुई Fortuner

टाटा मोटर्स के बाद टोयोटा ने कार लवर्स को खुश खबरी दी है. कंपनी ने अपनी कई गाड़ियों के दाम कम दिए हैं.

जीएसटी रिफॉर्म के रिजल्ट सामने आने लगे हैं. कार के दीवानों को लगातार खुश खबरी मिल रही है. 5 सितंबर 2025 को जहां टाटा ने अपनी सभी बड़ी गाड़ियों पर रुपये घटाए थे, वहीं अब टोयोटा ने भी अपनी कारें सस्ती करने का ऐलान कर दिया है. दरअसल कंपनी ने जानकारी दी है कि गाड़ियों के रेट 3.49 लाख रुपये तक कम हुए हैं. ये फैसला सरकार के जीएसटी स्लैब में बदलाव को देखते हुए लिया गया है. 

  • फॉर्च्यूनर– 3,49,000 रुपये तक सस्ती
  • लीजेंडर – 3,34,000 रुपये तक सस्ती
  • Hilux – 2,52,700 रुपये तक सस्ती
  • वेलफायर – 2,78,000 रुपये तक सस्ती
  • Crysta – 1,80,600 रुपये तक सस्ती
  • हाइक्रॉस – 1,15,800 रुपये तक सस्ती
  • केमरी – 1,01,800 रुपये तक सस्ती
  • Taisor – 1,11,100 रुपये तक सस्ती
  • हाइराइडर – 65,400 रुपये तक सस्ती
  • ग्लैंजा – 85,300 रुपये तक सस्ती
  • Rumion – 48,700 रुपये तक सस्ती

टाटा मोटर्स ने दी ग्राहकों को खुशखबरी

कंपनी ने बताया है, उसकी छोटी कार टियागो की कीमत में 75,000 रुपये, टिगोर की कीमत में 80,000 रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कमी आएगी.

  • टियागो- 75,000 रुपये सस्ती
  • टिगोर- 80,000 रुपये सस्ती
  • अल्ट्रोज- 1.10 लाख रुपये सस्ती
  • पंच- 85,000 रुपये सस्ती
  • नेक्सन- 1.55 लाख रुपये सस्ती
  • कर्व- 65,000 रुपये सस्ती
  • हैरियर- 1.4 लाख रुपये सस्ती
  • सफारी- 1.45 लाख रुपये सस्ती

कब से मिलेंगी सस्ती गाड़ी?

कंपनी ने जानकारी दी है कि 22 सितंबर के बाद से गाड़ियों की कम कीमतें लागू हो जाएंगी. वहीं टाटा मोटर्स ने भी जीएसटी के नए रेट्स के बाद ही अपनी कारें सस्ती करने का फैसला किया है. एक बात साफ है कार के दीवानों के लिए अपनी सपनों की गाड़ी खरीदने का सही मौका मिल गया है.

