GST impact: टाटा मोटर्स ने दिया ग्राहकों को तोहफा, 1.45 लाख रुपये तक सस्ती कर दी कारें

जीएसटी रिफॉर्म का असर देश में देखने को मिल रहा है. कारों पर जीएसटी कम होने के बाद टाटा मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए 22 सितंबर से पेसेंजर कारों की कीमतों में 65,000 रुपये से 1.45 लाख रुपये तक की कटौती करने का फैसला लिया है.

छोटी कारें हुईं 1.10 लाख रुपये तक सस्ती

कंपनी ने बताया है, उसकी छोटी कार टियागो की कीमत में 75,000 रुपये, टिगोर की कीमत में 80,000 रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कमी आएगी.

कंपनी का बड़ा ऐलान

टियागो- 75,000 रुपये सस्ती

टिगोर- 80,000 रुपये सस्ती

अल्ट्रोज- 1.10 लाख रुपये सस्ती

पंच- 85,000 रुपये सस्ती

नेक्सन- 1.55 लाख रुपये सस्ती

कर्व- 65,000 रुपये सस्ती

हैरियर- 1.4 लाख रुपये सस्ती

सफारी- 1.45 लाख रुपये सस्ती

कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ हैरियर, सफारी की कीमतों में गिरावट

इसी तरह, कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच की कीमत 85,000 रुपये और नेक्सन की कीमत 1.55 लाख रुपये कम हो जाएगी.वहीं, मिड साइज मॉडल कर्व की कीमत में भी 65,000 रुपये की कटौती होगी. इतना ही नहीं कंपनी अपनी प्रीमियम एसयूवी हैरियर और सफारी की कीमतों को कम करने का फैसला कर चुकी है. हैरियर में 1.4 लाख रुपये और सफारी में 1.45 लाख रुपये की कमी आएगी.

'जीएसटी में कमी का फायदा ग्राहकों को मिलेगा'

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा, "पीएम मोदी के विजन और वित्त मंत्री के अनुसार, टाटा मोटर्स जीएसटी में कमी का पूरा फायदा अपने ग्राहकों को देकर इस रिफॉर्म को सफल बनाने के लिए हर संभल मदद करेगी. 22 सितंबर 2025 से पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी कम करना, समय पर लिया हुआ फैसला है."