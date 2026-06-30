Aarogya Setu 2.0 हुआ लॉन्च, अब एक ही ऐप में मिलेंगी कई हेल्थ सुविधाएं, जानिए आपके किस काम आएगा नया App

केंद्र सरकार ने Aarogya Setu 2.0 लॉन्च कर दिया है. कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद के लिए बनाया गया यह ऐप अब पूरी तरह नए रूप में सामने आया है. Aarogya Setu 2.0 की मदद से आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट, दवाइयों की जानकारी, फिटनेस रिकॉर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी कई जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह इस्तेमाल कर सकेंगे. आइए जानते हैं नया App किस तरह काम करेगा और इसमें आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी-

क्या है Aarogya Setu 2.0?

Aarogya Setu 2.0 को इस तरह बनाया गया है कि यह आपके और आपके परिवार का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बन सके. आसान भाषा में समझें, तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट, टेस्ट, इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही जगह सुरक्षित रहेगी. जब भी जरूरत होगी, आप आसानी से इसे देख सकेंगे और डॉक्टर के साथ शेयर भी कर सकेंगे.

मेडिकल रिपोर्ट होगी डिजिटल

अगर आपके पास किसी जांच की रिपोर्ट PDF, फोटो या किसी दूसरे डिजिटल फॉर्मेट में है, तो उसे सीधे ऐप में अपलोड किया जा सकता है. ऐप इन सभी रिपोर्टों को एक जगह सेव करके आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करेगा. इससे आपको अपनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और डॉक्टर को भी इलाज में आसानी होगी.

ऐप सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड रखने तक ही सीमित नहीं है. इसमें आप अपनी रोजाना की हेल्थ एक्टिविटी भी देख सकेंगे, जैसे- आपने दिनभर में कितने कदम चले. इसके अलावा आप अपना कैलोरी इनटेक, हार्ट रेट और ब्लड शुगर जैसी जरूरी स्वास्थ्य जानकारी भी देख सकेंगे. अगर आप स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड इस्तेमाल करते हैं, तो उनका डेटा भी इस ऐप से जोड़ा जा सकेगा. इसके अलावा आप अपने लिए हेल्थ गोल तय कर सकते हैं और जरूरी रिमाइंडर भी लगा सकते हैं.

अक्सर लोग समय पर दवा लेना भूल जाते हैं. Aarogya Setu 2.0 में दवा लेने का रिमाइंडर भी मिलेगा. इसमें आप डॉक्टर की पर्ची के अनुसार या खुद दवा का नाम, समय, कितनी मात्रा लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, यह जानकारी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद तय समय पर ऐप आपको दवा लेने की याद दिलाएगा.

अगर आपको किसी अस्पताल, क्लीनिक, डॉक्टर या डायग्नोस्टिक सेंटर की जरूरत है, तो ऐप की मदद से आसपास की सुविधाएं आसानी से खोजी जा सकेंगी. इसके अलावा ऐप में-

जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की जानकारी मिलेगी.

ई-रक्तकोष (e-RaktKosh) के जरिए ब्लड की उपलब्धता देखी जा सकेगी.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) से जुड़े अस्पताल भी आसानी से खोजे जा सकेंगे.

इस ऐप में आप PM-JAY और अपने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी भी देख सकेंगे. यहां आपको पता चलेगा कि-

आपके बीमा में कुल कितना कवर है.

अब तक कितना खर्च हो चुका है.

कितना बैलेंस बचा है.

इससे बार-बार अलग-अलग वेबसाइट या दस्तावेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Aarogya Setu 2.0 में फैमिली मैनेजमेंट फीचर भी दिया गया है. इसकी मदद से आप अपने माता-पिता, पति या पत्नी और बच्चों की प्रोफाइल एक ही अकाउंट में जोड़ सकते हैं. इससे हर सदस्य के लिए अलग-अलग लॉगिन बनाने की जरूरत नहीं होगी और पूरे परिवार की हेल्थ जानकारी एक जगह संभाली जा सकेगी.

सरकार का कहना है कि इस ऐप में आपकी हेल्थ जानकारी पूरी तरह आपकी अनुमति से ही शेयर होगी. अगर कोई अस्पताल, डॉक्टर या दूसरी संस्था आपका हेल्थ रिकॉर्ड देखना चाहती है, तो पहले आपकी मंजूरी जरूरी होगी. आप ऐप में यह भी देख सकेंगे कि किसे आपने अनुमति दी है, किसका अनुरोध अभी लंबित है और किसकी अनुमति खत्म हो चुकी है. यानी आपके हेल्थ डेटा पर पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा.

ऐसे में अगर आप मेडिकल रिपोर्ट, दवाइयों का रिकॉर्ड, फिटनेस डेटा, हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पताल से जुड़ी जानकारी अलग-अलग जगह रखने की बजाय एक ही ऐप में संभालना चाहते हैं, तो Aarogya Setu 2.0 आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है.

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