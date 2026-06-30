LPG से लेकर Aadhaar तक, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 6 जरूरी नियम, जानिए आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर

हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आती है. इस बार भी 1 जुलाई 2026 से कई ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपको इन बदलावों की जानकारी पहले से होगी, तो आप अपने जरूरी काम समय पर पूरे कर सकेंगे और किसी भी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से भी बच पाएंगे. आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से क्या-क्या बदलने वाला है और इन बदलावों का आप पर क्या असर पड़ सकता है-

1 जुलाई से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम

1 जुलाई 2026 से आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. अभी इस काम के लिए 75 रुपये का शुल्क लगता है. लेकिन UIDAI के अनुसार, अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट बिल्कुल मुफ्त किया जा सकेगा.

इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव भी हो रहा है. 30 जून के बाद mAadhaar ऐप बंद कर दिया जाएगा. अब आधार से जुड़े सभी काम नए Aadhaar App के जरिए किए जाएंगे. इसलिए अगर आप मोबाइल में पुराना ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब यह किसी काम का नहीं रहेगा. आधार से जुड़ी किसी भी जानकारी या सुधार के लिए आपको नया ऐप इस्तेमाल करना होगा.

जिन लोगों के पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए 30 जून तक PNG में शिफ्ट होने की समय सीमा तय की गई थी. जुलाई से इस नियम को लागू किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक गैस सप्लाई बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो वह अपना पहले सरेंडर किया गया LPG कनेक्शन दोबारा चालू करा सकेगा.

इसके अलावा हर महीने की तरह 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात सामान्य होने के बाद इस बार गैस की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले नई फीस जरूर देख लें. 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने का खर्च बढ़ जाएगा. 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट बनवाने की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी. बड़े पासपोर्ट बुकलेट की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं. इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नियम सख्त किए जा सकते हैं. सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. उम्मीद है कल यानी 1 जुलाई से इन नियमों को लागू किया जा सकता है.

सरकार जल्द EPFO 3.0 शुरू कर सकती है. इसके लागू होने के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए PF का पैसा निकालना पहले से आसान हो सकता है. नई व्यवस्था में कर्मचारी UPI और ATM के जरिए भी अपना PF निकाल सकेंगे.

अगर आप SBI या HDFC Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो भी नए नियम जानना आपके लिए जरूरी हैं. 1 जुलाई से SBI Card कुछ चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीमित कर सकता है. वहीं, HDFC Bank के कुछ कार्डधारकों को अब फ्री डोमेस्टिक लाउंज की सुविधा तभी मिलेगी, जब वे एक तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करेंगे. इसलिए कार्ड इस्तेमाल करने से पहले अपने बैंक के नए नियम जरूर देख लें.

ऐसे में अगर आपको आधार में ईमेल अपडेट कराना है, पासपोर्ट बनवाना है, गैस कनेक्शन से जुड़ा कोई काम करना है या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों की जानकारी पहले ही ले लें. सही जानकारी होने पर आप अपने काम आसानी से पूरे कर पाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे.

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