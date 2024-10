आधार को अपडेट कराने के लिए आपसे मांगी जा रही है ज्यादा फीस? तो ऐसे करें शिकायत 

Aadhaar Card Update Charges: आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हमारे लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. लगभग हर काम के लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है. चाहे आपको किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना हो (Bank Account Opening), इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Filing) करना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. आप इसकी अहमियत इसी बात से समय सकते हैं कि बच्चों के स्कूल के एडमिशन दौरान में उनका आधार मांगा जाने लगा है. इसलिए आधार को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है.

कई बार लोग नौकरी या किसी और वजह से अपना शहर बदल लेते हैं या फिर उसी शहर में घर बदल लेते हैं. ऐसे में उनके लिए अपने आधार में एड्रेस अपडेट कराना जरूरी हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि आधार को बनवाते वक्त गलत जानकारी दर्ज हो जाती है, ऐसे मामले में भी आधार को अपडेट करना जरूरी हो जाता है.

UIDAI (Unique Identification Authority of India) अपने सभी आधार कार्ड होल्डर्स को आधार अपडेट करने की सुविधा देता है. आप अपने आधार में नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक डिटेल्स (Biometric Details Update) जैसी सभी तरह की जानकारी को अपडेट करा सकते हैं. आप इन्हें अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट कर सकते हैं.

अगर आप किसी आधार केंद्र में जाकर अपनी आधार डिटेल्स को अपडेट कराने वाले हैं तो पहले जान लें की हर जानकारी को अपडेट करने के लिए आपसे कितनी फीस मांगी जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति तय फीस से ज्यादा मांगता है तो ऐसी स्थिति में आप uidai.gov.in को मेल भेजकर कम्प्लेंट कर सकते हैं या 1947 नंबर पर कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं.चलिए अब आपको आधार डिटेल्स को अपडेट कराने पर लगने वाली फीस के बारे में बताते हैं, ताकि कोई आपसे ज्यादा फीस न वसूल पाए.

आधार अपडेट के लिए कितना लगता है पैसा (Aadhaar updation charges)

आपको बता दें कि आधार रजिस्ट्रेशन (Aadhaar Enrolment) के लिए आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होती है. बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये की फीस देनी होती है. अगर आप बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं तो आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होती है. अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स (Demographic Details) जैसे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और घर का पता बदलने के लिए आपको 50 रुपये की फीस देनी होती है. आप चाहें तो UIDAI के बारकोड को स्कैन करके आधार अपडेट फीस की जानकारी ले सकते हैं.

आधार केंद्र का इस तरह लें अपॉइंटमेंट (How to take appointment of Aadhar center)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UIDAI पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) की तरह ही आधार सेवा केंद्र पर भी अपॉइंटमेंट की सुविधा देता है. अगर आपको अपने आधार में अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र का अपॉइंटमेंट लेना है तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.