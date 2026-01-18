विज्ञापन
Aadhaar अपडेट कराने का 200 रुपया लिया जा रहा है, क्‍या करें? शिकायत करते ही UIDAI ने पुर्जा-पुर्जा खोल दिया

UIDAI ने स्‍पष्‍ट बताया कि आधार नामांकन निःशुल्क है. वहीं 7 से 15 वर्ष के बीच अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट को 30 सितंबर 2026 तक फ्री (Free) कर दिया है. 'myAadhaar' पर दस्तावेज अपडेट सेवा को 14 जून 2026 तक निःशुल्क है. 

नई दिल्ली:

'सर,  मेरे गांव में आधार सेंटर में Aadhaar में एक अपडेट कराने का 200 रुपया लिया जा रहा है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. मैंने तो 4 बार अपडेट करवाया है, जिसके लिए आधार सेंटर पर 800 रुपया लिया गया, फिर भी आधार अपडेट नहीं हुआ.' सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ये शिकायत रखी, जिसके बाद UIDAI ने उसका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया. यूजर ने अपना नाम, पता, गांव का नाम वगैरह तो नहीं बताया, लेकिन आधार केंद्र का नंबर 656 बताया है. यूजर ने कहा- प्‍लीज मेरी हेल्‍प करें. इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अपडेट (Aadhaar Update) कराने के बारे में पूरी डिटेल शेयर की. 

आपके मन में भी अगर आधार अपडेट कराने को लेकर या UIDAI की ओर से निर्धारित शुल्‍क (Aadhaar Update Charges) को लेकर कोई कन्‍फ्यूजन है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी. 

आधार अपडेट चार्ज को लेकर UIDAI ने क्‍या बताया? 

UIDAI ने स्‍पष्‍ट बताया कि आधार नामांकन निःशुल्क है. वहीं अलग-अलग डेटा के अपडेशन के लिए अलग-अलग चार्ज निर्धारित है. हालांकि 7 से 15 वर्ष के बीच अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट को 30 सितंबर 2026 तक फ्री (Free) कर दिया है. 

  1. 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक (फोटो + फिंगरप्रिंट + आइरिस) अपडेट निःशुल्क हैं. 
  2. 7 से 15 वर्ष और 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक (फोटो + फिंगरप्रिंट + आइरिस) अपडेट कराने का चार्ज- 125 रुपये है.
  3. जनसांख्यिकीय अपडेट (एक या अधिक क्षेत्र) के लिए चार्ज 75 रुपये तय है, इसमें सारे टैक्‍स इनक्‍लूड हैं. 
  4. बायोमेट्रिक (फोटो + फिंगरप्रिंट + आइरिस) अपडेट, चाहे अन्य जनसांख्यिकीय अपडेट के साथ हो या उसके बिना, अपडेशन का चार्ज 125 रुपये है. 
  5. E-KYC/ फाइंड आधार/ किसी अन्य टूल का उपयोग करके आधार सर्च और A4 शीट पर रंगीन प्रिंटआउट के लिए चार्ज 40 रुपये है.  
  6. myAadhaar पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट करने का शुल्क सभी टैक्‍स सहित 75 रुपये है. 
  7. डॉक्‍युमेंट अपडेट के लिए लागू शुल्क, आधार नामांकन केंद्र और myAadhaar पोर्टल के माध्यम से 75 रुपये है.

UIDAI ने आधार ऑनलाइन पोर्टल यानी 'myAadhaar' पर दस्तावेज अपडेट सेवा को 14 जून 2026 तक निःशुल्क कर दिया है. 

आधार में गड़बड़ी की शिकायत कैसे दर्ज कराएं? 

UIDAI ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए लोग आधार की डेडिकेटेड वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जा सकते हैं. ऊपर जो चार्जेस बताए गए हैं, उनके अलावा किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क न दें. यदि कोई नामांकन केंद्र अतिरिक्त शुल्क या ज्‍यादा पैसे की मांग करता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं.  

UIDAI ने कहा है, 'हम भ्रष्टाचार और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाते हैं.' इसने बताया कि इस पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/file-complaint) पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

