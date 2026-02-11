Aadhaar Lock/Unlock फीचर क्या है? जानिए कैसे बढ़ाएं अपने आधार की सुरक्षा

Aadhaar Lock/Unlock: आज के समय में आधार कार्ड लगभग हर जरूरी काम में इस्तेमाल होता है. बैंक, सिम कार्ड, सरकारी योजनाएं और कई ऑनलाइन सेवाओं में इसकी जरूरत होती ही है. ऐसे में आधार की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने 'Aadhaar Lock/Unlock' फीचर शुरू किया है. इस फीचर से आप खुद तय कर सकते हैं कि आपका आधार नंबर कब इस्तेमाल होगा और कब नहीं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

Aadhaar Lock फीचर क्या है?

जब आप अपना आधार नंबर 'लॉक' कर देते हैं, तो कोई भी आपके आधार नंबर (UID) का इस्तेमाल करके आपकी पहचान सत्यापित नहीं कर सकता है. यानी बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक या OTP के जरिए होने वाला ऑथेंटिकेशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है. हालांकि, आप चाहें तो अपने 16 अंकों के वर्चुअल आईडी (VID) का इस्तेमाल कर सकते हैं. VID एक अस्थायी नंबर होता है जो आधार से जुड़ा होता है और सुरक्षित तरीके से पहचान सत्यापन में मदद करता है.

आप दो तरीकों से आधार लॉक कर सकते हैं-

पहला तरीका- UIDAI वेबसाइट के जरिए

सबसे पहले myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

यहां 'Aadhaar Lock & Unlock' सेवा चुनें.

'UID Lock' पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर, नाम और पिन कोड दर्ज करें.

OTP (SMS से) या mAadhaar ऐप से TOTP चुनें.

OTP डालकर सबमिट करें.

सफल होने पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा.

Google Play Store या Apple App Store से mAadhaar ऐप डाउनलोड करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.

'Services' में जाकर 'Aadhaar Lock/Unlock' चुनें.

'Lock Aadhaar' पर क्लिक करें और OTP से वेरिफाई करें.

अगर आपको आधार से कोई काम करना है, तो पहले उसे अनलॉक करना होगा. इसके लिए-

UIDAI की वेबसाइट पर जाएं.

'Unlock' ऑप्शन चुनें.

अपना 16 अंकों का लेटेस्ट VID दर्ज करें.

OTP या TOTP डालकर सबमिट करें.

अगर आपको अपना VID याद नहीं है, तो आप SMS के जरिए उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं.

यानी Aadhaar Lock/Unlock फीचर आपकी पहचान को सुरक्षित रखने का आसान तरीका है. अगर आप अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं, तो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.